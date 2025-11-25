Воду подают стабильно: "Киевводоканал" опроверг фейк о почасовых графиках в столице

Перебои со светом, водоснабжением и отоплением в Киеве

Из-за обстрелов Киева 25 ноября в 7 районах города приостановили подачу отопления, также в некоторых районах были перебои с водоснабжением. Кроме того, энергетики ввели экстренные отключения света, плановые графики не действуют, движение транспорта частично перекрыто. В частности, Левый берег на время остался без электроэнергии, на Правом - свет выключают по графику.

Напомним, что в ночь на 25 ноября Киев и Киевская область подверглись массированному ракетно-дроновому удару РФ. Враг применил "Шахеды", "Кинжалы", "Искандеры-К" и "Калибры". Под атакой оказались жилые многоэтажки и энергетическая инфраструктура: уже известно о 7 погибших, еще около 20 человек ранены.

Добавим также, что в Харькове сейчас вода подается по графику после ночной атаки дронами-камикадзе на критическую инфраструктуру, которая обеспечивает город водоснабжением.