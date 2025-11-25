RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Воду подают стабильно: "Киевводоканал" опроверг фейк о почасовых графиках в столице

В Киеве не вводили почасовых графиков отключения воды (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

"Киевводоканал" опроверг информацию о якобы почасовых отключениях воды в столице, которую распространяют некоторые телеграмм-каналы. В компании отмечают: это фейк, созданный ради кликбейта и нагнетания паники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевводоканал" в Facebook.

Вода подается в обычном режиме

На предприятии заверили, что никаких графиков, лимитирований или специальных режимов подачи воды не вводили. Водоснабжение в Киеве работает стабильно.

Киевводоканал просит не вестись на дезинформацию

Потребителей призывают проверять любые сообщения только в официальных источниках:

  • сайт "Киевводоканала";
  • официальная страница в Facebook;
  • ресурсы КГГА.

Также жителям советуют не переходить по подозрительным ссылкам, не распространять непроверенную информацию и игнорировать анонимные каналы, которые пытаются манипулировать эмоциями во время войны.

В компании отдельно обратились к журналистам с просьбой не распространять ложную или непроверенную информацию, ведь это только усиливает напряжение среди киевлян.

"Киевводоканал" опроверг слухи о почасовых отключениях воды (скриншот)

Перебои со светом, водоснабжением и отоплением в Киеве

Из-за обстрелов Киева 25 ноября в 7 районах города приостановили подачу отопления, также в некоторых районах были перебои с водоснабжением. Кроме того, энергетики ввели экстренные отключения света, плановые графики не действуют, движение транспорта частично перекрыто. В частности, Левый берег на время остался без электроэнергии, на Правом - свет выключают по графику.

Напомним, что в ночь на 25 ноября Киев и Киевская область подверглись массированному ракетно-дроновому удару РФ. Враг применил "Шахеды", "Кинжалы", "Искандеры-К" и "Калибры". Под атакой оказались жилые многоэтажки и энергетическая инфраструктура: уже известно о 7 погибших, еще около 20 человек ранены.

Добавим также, что в Харькове сейчас вода подается по графику после ночной атаки дронами-камикадзе на критическую инфраструктуру, которая обеспечивает город водоснабжением.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевводоканалФейки