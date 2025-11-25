Воду подають стабільно: "Київводоканал" спростував фейк про погодинні графіки у столиці

"Київводоканал" спростував інформацію про нібито погодинні відключення води у столиці, яку поширюють деякі телеграм-канали. У компанії наголошують: це фейк, створений заради клікбейту та нагнітання паніки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Київводоканал" у Facebook.
У підприємстві запевнили, що жодних графіків, лімітувань чи спеціальних режимів подачі води не вводили. Водопостачання у Києві працює стабільно.
Споживачів закликають перевіряти будь-які повідомлення лише у офіційних джерелах:
Також мешканцям радять не переходити за підозрілими лінками, не поширювати неперевірену інформацію й ігнорувати анонімні канали, що намагаються маніпулювати емоціями під час війни.
У компанії окремо звернулися до журналістів із проханням не розповсюджувати неправдиву або неперевірену інформацію, адже це лише посилює напругу серед киян.
Через обстріл Києва 25 листопада у 7 районах міста призупинили подачу опалення, також у деяких районах були перебої із водопостачанням. Крім того, енергетики ввели екстрені відключення світла, планові графіки не діють, рух транспорту частково перекрито. Зокрема, Лівий берег на певний час залишився без електроенергії, на Правому - світло вимикають за графіком.
Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада Київ і Київська область зазнали масованого ракетно-дронового удару РФ. Ворог застосував "Шахеди", "Кинджали", "Іскандери-К" та "Калібри". Під атакою опинилися житлові багатоповерхівки та енергетична інфраструктура: вже відомо про 7 загиблих, ще близько 20 людей поранені.
Додамо також, що у Харкові зараз вода подається за графіком після нічної атаки дронами-камікадзе на критичну інфраструктуру, яка забезпечує місто водопостачанням.