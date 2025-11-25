Воду подають стабільно: "Київводоканал" спростував фейк про погодинні графіки у столиці

Перебої зі світлом, водопостачанням та опалення у Києві

Через обстріл Києва 25 листопада у 7 районах міста призупинили подачу опалення, також у деяких районах були перебої із водопостачанням. Крім того, енергетики ввели екстрені відключення світла, планові графіки не діють, рух транспорту частково перекрито. Зокрема, Лівий берег на певний час залишився без електроенергії, на Правому - світло вимикають за графіком.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада Київ і Київська область зазнали масованого ракетно-дронового удару РФ. Ворог застосував "Шахеди", "Кинджали", "Іскандери-К" та "Калібри". Під атакою опинилися житлові багатоповерхівки та енергетична інфраструктура: вже відомо про 7 загиблих, ще близько 20 людей поранені.

Додамо також, що у Харкові зараз вода подається за графіком після нічної атаки дронами-камікадзе на критичну інфраструктуру, яка забезпечує місто водопостачанням.