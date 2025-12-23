На водоемах становится опасно: где появится первый лед и что советуют в ГСЧС

На Украину надвигается настоящее зимнее похолодание, поэтому уже вскоре на реках и мелководье водохранилищ ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений.
Подробнее о том, где именно в Украине может появиться первый лед на воде и что советуют при этом в ГСЧС, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно информации Укргидрометцентра, уже с завтрашнего дня - 24 декабря - в результате снижения температуры воздуха на многих водоемах страны ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений в виде:
"До установления неполного и сплошного ледостава", - добавили в УкрГМЦ.
Отмечается, что ледовые явления вероятны:
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, учитывая прогнозируемые погодные условия и предупреждение Укргидрометцентра, обратились к гражданам с важной просьбой - беречь себя и своих близких.
Для того чтобы уберечь здоровье и даже жизнь, украинцам советуют:
Несколько ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии РБК-Украина рассказал, что погода в Украине в ближайшее время будет приобретать зимний характер.
Уже вскоре более прохладный воздух будет поступать к нам с севера и северо-востока.
На Рождество температура воздуха в определенных локациях может опуститься до -12 градусов по Цельсию.
Кроме того, в некоторых областях Украины прогнозируют умеренный снег. На дорогах вероятна гололедица.
Напомним, ранее мы объясняли, как на украинских метеостанциях определяют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.
Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.