Общество Образование Деньги Изменения

Vodafone повышает тарифы: сколько придется платить с 5 марта

11:30 04.03.2026 Ср
2 мин
Какие пакеты подорожают на 45 гривен, а какие - на 70?
aimg Василина Копытко
Оператор изменит стоимость преимущественно архивных пакетов (фото: Getty Images)

Мобильный оператор Vodafone Украина пересматривает стоимость ряда популярных тарифных планов подписки. Изменения вступят в силу уже с 5 марта 2026 года и коснутся преимущественно архивных пакетов услуг.

Главное

  • Кого касается: Обновление цен коснется линейки Joice, SuperNet и некоторых других архивных предложений.
  • Льготный период: Для пользователей с активной услугой "Год без абонплат" старая цена сохранится до конца срока действия сервиса.
  • Причина: Оператор увеличивает объемы услуг - абоненты получат больше гигабайтов интернета и минут для звонков по Украине и в роуминге.
  • Сумма повышения: Абонплата вырастет в среднем на 45-70 грн в зависимости от тарифа.

Как изменятся цены на популярные тарифы

Согласно официальным данным оператора, стоимость месячных пакетов будет пересмотрена следующим образом:

  • Joice, Joice Start 2023, SuperNet Start+: 330 грн (вместо 260 грн)
  • Joice Start, Turbo: 340 грн (вместо 270 грн)
  • Joice PRO, SuperNet Pro: 400 грн (вместо 330-340 грн)
  • Joice MAX: 520 грн (вместо 450 грн)
  • SuperNet Unlim: 520 грн (вместо 470 грн)
  • Light+: 230 грн (вместо 185 грн)
  • SuperNet Turbo (4G/2019): 320 грн (вместо 250 грн)

Компания обязалась предупредить каждого абонента об изменениях в индивидуальном SMS-сообщении. Проверить статус услуги "Год без абонплат" можно с помощью запроса *365*1#.

Альтернативные варианты

Для тех, кто считает новые условия слишком дорогими, оператор предлагает перейти на другие актуальные пакеты. Сейчас одним из самых доступных контрактных вариантов является Flexx GO за 350 грн/мес.

Этот тариф включает 25 ГБ интернета (15 ГБ из которых доступны в ЕС), 500 минут на все номера по Украине и в роуминге, а также безлимитный трафик на 45 популярных приложений (соцсети и мессенджеры).

Для новых клиентов также действует акция "ХОТ", которая предоставляет дополнительные минуты и гигабайты в течение первых полгода пользования.

Читайте также о том, что недавно Vodafone заявил не только об изменение стоимости услуг, но и расширение наполнения пакетов. В некоторых тарифных планах увеличат объем мобильного интернета в пределах Украины и количество минут для звонков на другие операторы.

Ранее мы писали о том, что "Киевстар" обновляет тарифы для устройств, который оставался неизменным в течение 11 лет.

Кроме этого, с 18 февраля lifecell повысил цены на мобильные тарифные планы.

