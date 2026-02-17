lifecell меняет цены с 18 февраля: какие тарифы подорожают и кого это коснется
С 18 февраля 2026 года lifecell повышает цены на популярные тарифные планы. Но изменения коснутся не всех абонентов.
Об этом в компании lifecell сообщили в ответ на запрос РБК-Украина.
Главное:
- Кого касается: изменения касаются тарифных планов "Макси" и "Мега" и коснутся только новых абонентов.
- Тариф "Макси": стандартная цена вырастет до 400 грн, для идентифицированных номеров - 350 грн, для перенесенных - 270 грн.
- Тариф "Мега": стандартная стоимость новых абонентов составит 550 грн.
- Увеличивается объем интернета в ЕС без доплат - до 13 ГБ у "Макси" и до 18 ГБ у "Мега".
- Причина подорожания: расход компании на автономное энергопитание и поддержку сети в условиях войны.
Какие тарифы lifecell подорожают
Изменятся условия популярных тарифных планов "Макси" и "Мега" для новых абонентов lifecell. Для тех, кто пользуется тарифами до 17 февраля 2026 года, стоимость останется без изменений.
В чем причина
Обновление тарифов lifecell связывает с ростом расходов на поддержание стабильной работы сети, автономное энергопитание оборудования, его техническую поддержку и развитие инфраструктуры в условиях полномасштабной войны.
При этом тарифные планы получат дополнительные преимущества: увеличивается объем интернет-трафика для использования в странах ЕС без дополнительной оплаты.
Цены для тарифа "Макси":
- 270 грн - для номеров, перенесенных в lifecell;
- 350 грн - для идентифицированных или персонифицированных номеров;
- 400 грн - стандартная стоимость для всех остальных номеров.
Цены для тарифа "Мега":
- 550 грн - стандартная стоимость для новых абонентов.
При этом для номеров, перенесенных в lifecell или персонифицированных - 450 и 350 грн соответственно, без изменений.
Цены выше указаны за 4 недели пользования.
Увеличение интернет-трафика в ЕС
Также для всех абонентов, которые обслуживаются на условиях тарифных планов "Макси" и "Мега", увеличивается объем ГБ, которые можно использовать в ЕС без дополнительной доплаты.
- "Макси" - 13 ГБ без дополнительной оплаты;
- "Мега" - 18 ГБ без дополнительной оплаты.
Увеличенный объем трафика начнет действовать после первой оплаты пакета услуг на 4 недели после 18 февраля 2026 года.
Напомним, что "Киевстар" тоже планирует повышение стоимости отдельных тарифных планов, которые не менялись более года.
В ответ на запрос РБК-Украина оператор не уточнил, какие именно тарифы повысят и когда именно это произойдет.
Однако в СМИ сообщали, что рост цен может начаться с 1-го марта 2026 года. Речь идет об обновлении стоимости семи архивных тарифов, закрытых для новых подключений, что приведет к подорожанию на 50-90 грн.
РБК-Украина также обращалось за комментарием к Vodafone относительно возможного повышения тарифов, но там на запрос ответили, что по состоянию на прошлую неделю никаких изменений не планируется.
Напоследок стоит отметить, что цены в сфере связи в Украине выросли на 4,3%. Как пояснили в Госстате, это связано с повышением тарифов на отдельные услуги.
