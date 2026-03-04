Vodafone підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 5 березня

Мобільний оператор Vodafone Україна переглядає вартість низки популярних тарифних планів передплати. Зміни набудуть чинності вже з 5 березня 2026 року і торкнуться переважно архівних пакетів послуг.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Vodafone.
Головне
Згідно з офіційними даними оператора, вартість місячних пакетів буде переглянута наступним чином:
Компанія зобов'язалася попередити кожного абонента про зміни в індивідуальному SMS-повідомленні. Перевірити статус послуги "Рік без абонплат" можна за допомогою запиту *365*1#.
Для тих, хто вважає нові умови занадто дорогими, оператор пропонує перейти на інші актуальні пакети. Наразі одним із найбільш доступних контрактних варіантів є Flexx GO за 350 грн/міс.
Цей тариф включає 25 ГБ інтернету (15 ГБ з яких доступні в ЄС), 500 хвилин на всі номери по Україні та в роумінгу, а також безлімітний трафік на 45 популярних застосунків (соцмережі та месенджери).
Для нових клієнтів також діє акція "ХОТ", що надає додаткові хвилини та гігабайти протягом перших пів року користування.
Читайте також про те, що нещодавно Vodafone заявив не лише про зміну вартості послуг, а й розширення наповнення пакетів. У деяких тарифних планах збільшать обсяг мобільного інтернету в межах України та кількість хвилин для дзвінків на інші оператори.
