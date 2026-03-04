Vodafone підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 5 березня

Головне Кого стосується: Оновлення цін зачепить лінійки Joice, SuperNet та деякі інші архівні пропозиції.

Оновлення цін зачепить лінійки Joice, SuperNet та деякі інші архівні пропозиції. Пільговий період: Для користувачів із активною послугою "Рік без абонплат" стара ціна збережеться до кінця терміну дії сервісу.

Для користувачів із активною послугою "Рік без абонплат" стара ціна збережеться до кінця терміну дії сервісу. Причина: Оператор збільшує обсяги послуг - абоненти отримають більше гігабайтів інтернету та хвилин для дзвінків по Україні та в роумінгу.

Оператор збільшує обсяги послуг - абоненти отримають більше гігабайтів інтернету та хвилин для дзвінків по Україні та в роумінгу. Сума підвищення: Абонплата зросте в середньому на 45–70 грн залежно від тарифу.

Як зміняться ціни на популярні тарифи

Згідно з офіційними даними оператора, вартість місячних пакетів буде переглянута наступним чином:

Joice, Joice Start 2023, SuperNet Start+: 330 грн (замість 260 грн)

330 грн (замість 260 грн) Joice Start, Turbo: 340 грн (замість 270 грн)

340 грн (замість 270 грн) Joice PRO, SuperNet Pro: 400 грн (замість 330–340 грн)

400 грн (замість 330–340 грн) Joice MAX: 520 грн (замість 450 грн)

520 грн (замість 450 грн) SuperNet Unlim: 520 грн (замість 470 грн)

520 грн (замість 470 грн) Light+: 230 грн (замість 185 грн)

230 грн (замість 185 грн) SuperNet Turbo (4G / 2019): 320 грн (замість 250 грн)

Компанія зобов'язалася попередити кожного абонента про зміни в індивідуальному SMS-повідомленні. Перевірити статус послуги "Рік без абонплат" можна за допомогою запиту *365*1#.

Альтернативні варіанти

Для тих, хто вважає нові умови занадто дорогими, оператор пропонує перейти на інші актуальні пакети. Наразі одним із найбільш доступних контрактних варіантів є Flexx GO за 350 грн/міс.

Цей тариф включає 25 ГБ інтернету (15 ГБ з яких доступні в ЄС), 500 хвилин на всі номери по Україні та в роумінгу, а також безлімітний трафік на 45 популярних застосунків (соцмережі та месенджери).

Для нових клієнтів також діє акція "ХОТ", що надає додаткові хвилини та гігабайти протягом перших пів року користування.