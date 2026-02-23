"Киевстар" повышает цену на один из тарифов: что изменится с 1 марта
"Киевстар" с 1 марта 2026 года обновляет условия тарифа для устройств, который оставался неизменным в течение 11 лет. Его стоимость вырастет с 1 грн до 2 грн в день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Тариф SIM для устройств
Речь идет о тарифе SIM для устройств. В то же время "Киевстар" увеличивает объем услуг в пакете. Отныне абоненты будут получать:
- до 50 МБ интернета в день (ранее - 30 МБ);
- до 50 SMS в день по Украине (было 30);
- до 50 минут в день в сети (было 30).
Сервисы "Государство в смартфоне" и "Знание без границ" останутся без тарификации.
Роуминг
В рамках услуги "Роуминг как дома" также увеличат объемы:
- 50 МБ в день (общие с украинским пакетом);
- 50 SMS в день;
- 50 минут в день на все входящие звонки.
Исходящие звонки на номера в Украине и стране пребывания будут стоить 1 грн за минуту.
SMS за границу - 10 грн за пакет из 10 сообщений (действует до конца суток). Если пакет закончится или на счету недостаточно средств - 5 грн за одно SMS.
Для контрактных абонентов стоимость передачи данных по технологии CSD и факсимильных сообщений после использования нетарифицированного объема возрастет с 0,50 грн до 1 грн за минуту.
Изменения касаются абонентов предоплаты и контракта тарифа SIM для устройств.
Повышение тарифов "Киевстара"
Ранее мы писали о том, что оператор готовит повышение тарифов на весну 2026 года. Цены на тарифные планы, которые не менялись более года, поднимут из-за значительного роста расходов компании: от 60% подорожания электроэнергии для бизнеса до одиннадцатикратного увеличения объемов топлива для генераторов во время блэкаутов.
В комментарии РБК-Украина оператор не называл, каких именно пакетов коснется подорожание, но в СМИ сообщали, что изменения могут коснуться семи старых тарифов.
Стоимость тарифов, предварительно, вырастет на 50-90 грн. Абоненты, которых коснется повышение, могут выбирать дополнительные услуги, менять тариф на более подходящий или перейти с подписки на контракт.
