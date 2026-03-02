Платить придется меньше? Meest Почта изменила правила и тарифы для клиентов
Meest Почта обновила тарифы и некоторые правила на доставку по Украине с 1 марта 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу почтово-логистического оператора.
Что именно изменилось для клиентов Meest Почта
Согласно информации компании, с 1 марта 2026 года применяются обновленные тарифы на доставку по Украине.
Ознакомиться с обновленным прайс-листом можно онлайн - на сайте Meest Почта.
Уточняется, что введенные изменения предусматривают:
- более подробную тарифную сетку;
- более четкое распределение стоимости - в зависимости от веса отправления и направления доставки.
Meest Почта обновила тарифы для всех клиентов (инфографика: meestposhta.com.ua)
Новый весовой диапазон
Среди основных обновлений почтово-логистического оператора - новый весовой диапазон.
Так, в тарифной сетке выделена отдельная категория - до 5 кг.
"Посылки весом 2-5 кг составляют значительную часть отправлений на рынке, поэтому детализация этой категории позволяет точнее рассчитывать стоимость доставки", - объяснили украинцам.
Рекомендуемый размер посылок (инфографика: meestposhta.com.ua)
Отдельный тариф для областного центра
Отдельный тариф был введен в пределах одного областного центра.
Клиентам Meest Почта объяснили, что для доставки в пределах одного областного центра отныне предусмотрена отдельная тарифная позиция - с более низкой стоимостью по сравнению с междугородними отправлениями.
Единый тариф для "группы" населенных пунктов
Еще одно изменение - единый тариф для:
- областных центров;
- населенных пунктов рядом с ними.
"Доставка в населенные пункты, расположенные вблизи областных центров, тарифицируется на уровне города - без дополнительных надбавок", - рассказали в компании.
Цены в пределах областного центра и между городами (инфографика: meestposhta.com.ua)
Отдельные правила для почтоматов
Была также создана отдельная тарифная сетка для почтоматов Meest.
"Условия доставки через почтоматы структурированы отдельно, что позволяет выбирать удобный формат отправки и получения посылок", - сообщили клиентам.
Сумма включенного страхования
В завершение была увеличена сумма включенного страхования.
Речь идет о том, что автоматическое страхование отправлений:
- повысили до 500 гривен;
- включили в базовый тариф - без дополнительной оплаты.
Преимущества тарифов Meest (инфографика: meestposhta.com.ua)
