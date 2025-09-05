ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На Донетчине оккупанты рекламируют новое жилье, пока люди "воюют" за воду, - ЦПД

Донецкая область, Пятница 05 сентября 2025 11:48
UA EN RU
На Донетчине оккупанты рекламируют новое жилье, пока люди "воюют" за воду, - ЦПД Фото: в Донецкой области оккупанты мечтают о новостройках без воды (GettyImages)
Автор: Савченко Юлія

Оккупационная администрация в Донецкой области анонсирует грандиозные строительные планы, тогда как местные жители стоят в очередях за водой и живут без базовых благ цивилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В оккупированной части Донецкой области объявили о намерении возвести более 1 миллиона квадратных метров жилья. Местные гауляйтеры рассказывают о "дешевой ипотеке" и "выгодных условиях для инвесторов".

Впрочем, главный вопрос остается без ответа: где взять воду для этих новостроек? Донбасс переживает острый водный кризис - во многих населенных пунктах вода в кранах появляется лишь раз или два в неделю, а в отдельных районах подача прекращена совсем.

Жители вынуждены буквально сражаться за воду возле резервуаров. Ежедневные очереди стали нормой, и ситуация только ухудшается.

Из-за невыносимых условий жизни все больше людей задумываются над переездом. На фоне этого оккупационные заявления о "жилом рае" выглядят лишь картинкой для пропаганды.

"Вместо решений действительно насущных проблем, таких как обеспечение водоснабжения, оккупанты строят пропагандистские "потемкинские деревни". Так они пытаются скрыть разруху, до которой довел оккупированную Донецкую область "русский мир", - констатируют в ЦПД.

Ранее так называемые "власти" оккупированной части Донецкой области объявили о критической ситуации с водой. Донецк и Макеевка перешли на подачу воды один раз в три дня. Харцызск, Иловайск, Зугрэс - один раз в два дня.

Напомним, в декабре 2023 года россияне ограничили поставки воды в Донецк. Начиная с 7 числа воду начали подавать через день и в отдельные выделенные часы.

Также РБК-Украина сообщало, что оккупанты полностью провалили отопительный сезон в Мариуполе. Десятки домов и часть учебных заведений остались без тепла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Оккупанты
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России