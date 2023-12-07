Через день и всего несколько часов. Россияне ограничили подачу воды в оккупированный Донецк

Российские оккупанты ограничили поставки воды в оккупированный Донецк. С сегодняшнего дня вода в городе будет подаваться через день и в отдельно выделенные часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Донбасса ".

По данным издания, согласно сообщению подконтрольного "ДНР" предприятия "Вода Донбасса", сокращен график подачи водоснабжения: вода будет подаваться через день с 17:00 до 21:00.

Жители Донецка сегодня, 7 декабря, получили смс-рассылку от водоканала о том, что сегодня вечером воду дадут в пять из девяти районов Донецка.

Согласно сообщению, водоснабжение сегодня осуществляется частично в Куйбышевском, Ленинском, Кировском и Пролетарском районах и во всем Буденновском районе.

В то же время воды сегодня не дождутся жители Ворошиловского, Калининского, Киевского и Петровского районов.

По данным издания, накануне подконтрольная "ДНР" "Вода Донбасса" сообщала:

"В связи со снижением температуры воздуха увеличился расход воды в котельных и внутридомовых системах отопления. Чтобы восполнить недостаток теплоносителя, необходимо скорректировать подачу воды на жилые дома".

Жизнь в оккупации

Напомним, в конце ноября в ряде населенных пунктов временно оккупированной части Донецкой области полностью исчезло электричество.

Ранее мы сообщали, что оккупанты полностью провалили второй отопительный сезон в Мариуполе. Десятки домов и часть учебных заведений остаются без тепла. Вместо этого оккупанты обустраивают в захваченном городе военные базы.

Также стало известно, что оккупанты в Донецкой области обходят школы и угрожают ученикам за т.н. "экстремизм".

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