ua en ru
Сб, 19 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оккупанты оставили людей в Донецкой области без воды: подача будет раз в несколько дней

Суббота 19 июля 2025 16:44
UA EN RU
Оккупанты оставили людей в Донецкой области без воды: подача будет раз в несколько дней Фото: оккупанты призвали людей экономить воду (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Так называемые "власти" оккупированной части Донецкой области объявили о критической ситуации с водой. Ее будут давать всего раз в несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чиновника так называемого "правительства ДНР" Андрея Черткова и российские Telegram-каналы.

"Оперштаб по водоснабжению принял решение изменить графики подачи воды в наших населенных пунктах. В ближайшие дни Донецк и Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. Харцызск, Иловайск, Зугрэс - один раз в два дня", - заявил Чертков.

Он добавил, что другого выхода сейчас нет. Параллельно Telegram-канал ASTRA публикует распоряжение, в котором указан график подачи воды.

Оккупанты оставили людей в Донецкой области без воды: подача будет раз в несколько днейФото: график подачи воды (ASTRA)

Дополнительно Чертков заявил, что в районах, куда вода физически не поступает, будет организован подвоз воды. Кроме того, он призвал жителей оккупированной части Донецкой область экономить воду.

"В очередной раз призываю вас расходовать этот ресурс максимально бережно, и только объединив наши усилия, мы сможем преодолеть этот трудный период", - резюмировал представитель так называемых "властей".

Проблема в водой в Донецкой области

Отметим, что в оккупированной части Донецкой области уже неоднократно возникали проблемы водой.

В частности, еще в декабре 2023 года россияне ограничили поставки воды в Донецк. Начиная с 7 числа воду начали подавать через день и в отдельные выделенные часы.

Более того, прошлым летом в связи с проблемой с водой в регионе, жители выходили на условные протесты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Донецкая область
Новости
Ад в Павлограде, дроновый террор в Одессе и Шостке: все об атаке на Украину
Ад в Павлограде, дроновый террор в Одессе и Шостке: все об атаке на Украину
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе