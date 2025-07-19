Оккупанты оставили людей в Донецкой области без воды: подача будет раз в несколько дней

Так называемые "власти" оккупированной части Донецкой области объявили о критической ситуации с водой. Ее будут давать всего раз в несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чиновника так называемого "правительства ДНР" Андрея Черткова и российские Telegram-каналы.

"Оперштаб по водоснабжению принял решение изменить графики подачи воды в наших населенных пунктах. В ближайшие дни Донецк и Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. Харцызск, Иловайск, Зугрэс - один раз в два дня", - заявил Чертков.

Он добавил, что другого выхода сейчас нет. Параллельно Telegram-канал ASTRA публикует распоряжение, в котором указан график подачи воды.

Фото: график подачи воды (ASTRA)

Дополнительно Чертков заявил, что в районах, куда вода физически не поступает, будет организован подвоз воды. Кроме того, он призвал жителей оккупированной части Донецкой область экономить воду.

"В очередной раз призываю вас расходовать этот ресурс максимально бережно, и только объединив наши усилия, мы сможем преодолеть этот трудный период", - резюмировал представитель так называемых "властей".