На Донеччині окупанти рекламують нове житло, поки люди "воюють" за воду, - ЦПД

Донецька область , П'ятниця 05 вересня 2025 11:48
На Донеччині окупанти рекламують нове житло, поки люди "воюють" за воду, - ЦПД
Автор: Савченко Юлія

Окупаційна адміністрація на Донеччині анонсує грандіозні будівельні плани, тоді як місцеві мешканці стоять у чергах за водою і живуть без базових благ цивілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

В окупованій частині Донецької області оголосили про намір звести понад 1 мільйон квадратних метрів житла. Місцеві гауляйтери розповідають про "дешеву іпотеку" та "вигідні умови для інвесторів".

Втім, головне питання лишається без відповіді: де взяти воду для цих новобудов? Донбас переживає гостру водну кризу - у багатьох населених пунктах вода у кранах з’являється лише раз чи двічі на тиждень, а в окремих районах подача припинена зовсім.

Жителі змушені буквально битися за воду біля резервуарів. Щоденні черги стали нормою, і ситуація тільки погіршується.

Через нестерпні умови життя все більше людей замислюються над переїздом. На фоні цього окупаційні заяви про «житловий рай» виглядають лише картинкою для пропаганди.

"Замість вирішень дійсно нагальних проблем, таких як забезпечення водопостачання, окупанти будують пропагандистські "потьомкінські села". Так вони намагаються приховати розруху, до якої довів окуповану Донеччину "русскій мір"", - констатують у ЦПД.

Раніше так звана "влада" окупованої частини Донецької області оголосила про критичну ситуацію з водою. Донецьк і Макіївка перейшли на подачу води один раз на три дні. Харцизьк, Іловайськ, Зугрес - один раз на два дні.

Нагадаємо, в грудні 2023 року росіяни обмежили постачання води в Донецьк. Починаючи з 7 числа воду почали подавати через день і в окремі виділені години.

Також РБК-Україна повідомляло, що окупанти повністю провалили опалювальний сезон у Маріуполі. Десятки будинків та частина навчальних закладів залишилися без тепла.

Донбас Окупанти
