На Донеччині окупанти рекламують нове житло, поки люди "воюють" за воду, - ЦПД

В окупованій частині Донецької області оголосили про намір звести понад 1 мільйон квадратних метрів житла. Місцеві гауляйтери розповідають про "дешеву іпотеку" та "вигідні умови для інвесторів".

Втім, головне питання лишається без відповіді: де взяти воду для цих новобудов? Донбас переживає гостру водну кризу - у багатьох населених пунктах вода у кранах з’являється лише раз чи двічі на тиждень, а в окремих районах подача припинена зовсім.

Жителі змушені буквально битися за воду біля резервуарів. Щоденні черги стали нормою, і ситуація тільки погіршується.

Через нестерпні умови життя все більше людей замислюються над переїздом. На фоні цього окупаційні заяви про «житловий рай» виглядають лише картинкою для пропаганди.

"Замість вирішень дійсно нагальних проблем, таких як забезпечення водопостачання, окупанти будують пропагандистські "потьомкінські села". Так вони намагаються приховати розруху, до якої довів окуповану Донеччину "русскій мір"", - констатують у ЦПД.