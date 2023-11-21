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Полгорода без тепла: РФ провалила отопительный сезон в оккупированном Мариуполе

Мариуполь, Вторник 21 ноября 2023 10:26
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Полгорода без тепла: РФ провалила отопительный сезон в оккупированном Мариуполе Фото: оккупационные власти РФ в Мариуполе провалили отопительный сезон-2023 (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты провалили уже второй отопительный сезон в Мариуполе. Десятки домов уцелевшего после российских разрушений города по-прежнему остаются без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет в Телеграм.

"В оккупированном городе до сих пор часть домов и учебных заведений без тепла. Люди жалуются в местную администрацию, но никаких решений нет. Захватчики за почти два года так и не смогли заменить уничтоженные ими коммуникации и наладить сети", - говорится в сообщении.

Так, родители учеников школы №21 жалуются на то, что их дети учатся в холодных помещениях. Городские власти сообщают, что местные жители также мерзнут в своих домах из-за отсутствия отопления.

"Уже второй год без тепла, в домах остались в основном одни старики. На улице холод, ветер, а в квартирах сырость!", - цитируют местных жителей в сообщении.

В частности, отмечают, что такие жалобы в оккупированном Мариуполе поступают массово.

Разрушенный жилфонд Мариуполя

Стоит отметить, что российская агрессия привела к тяжелым последствиям для Мариуполя - около 90% города разрушены в результате российских обстрелов. Сначала оккупанты запускали массовые информационные кампании о, якобы, восстановлении разрушенного города, однако впоследствии оказалось, что данная акция была показательной и приуроченной к приезду в город российского диктатора Владимира Путина.

В уцелевших домах оккупанты срезали батареи и не установили новые, что привело к отсырению стен. Это сделало помещения фактически непригодными к жизни. В то же время почти все разрушенные дома россияне снесли, чтобы скрыть свои военные преступления в Мариуполе.

Ситуация в Мариуполе

Временно оккупированный Мариуполь был захвачен российскими войсками в феврале 2022 года во время вторжения РФ. При этом с первых дней вторжения российские войска делают все для того, чтобы превратить Мариуполь в военную базу, в частности, приморский порт.

К примеру, в августе 2023 года в порту временно оккупированного Мариуполя пришвартовался российский военный корабль, а также ранее там заметили четыре боевых вертолета захватчиков. Кроме того, в настоящее время Мариуполь разрушен на 90%.

В ноябре этого года также стало известно, что оккупанты продолжают обустраивать в городе военные базы.

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Мариуполь Отопительный сезон
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