Ночью Россия атаковала Николаев: в ОВА рассказали о последствиях
В ночь на четверг, 19 октября, российские войска ударили ракетой по Николаеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Ночью, 19 октября, в 00:55 город Николаев понес ракетный удар", - отметил он.
По словам Кима, в результате чего возник пожар неэксплуатируемого складского здания на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома.
"Без пострадавших", – констатировал глава ОВА.
Обстрел Украины 19 октября
Российские войска выпустили по территории Украины 6 ударных беспилотников типа "Шахед". Также известно о нескольких ракетных ударах. О взрывах сообщалось в Кривом Роге и Николаеве. В частности, ПВО уничтожило вражескую ракету над Криворожским районом. Детальнее - в материале РБК-Украина.
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