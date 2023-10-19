Вночі Росія атакувала Миколаїв: в ОВА розповіли про наслідки

В ніч на четверг, 19 жовтня, російські війська вдарили ракетою по Миколаєву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі, 19 жовтня, о 00:55 місто Миколаїв зазнало ракетного удару", - зазначив він. За словами Кіма, внаслідок чого виникла пожежа неексплуатуємої складської будівлі на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. "Без постраждалих", - констатував голова ОВА. Обстріл України 19 жовтня Російські війська випустили по території України 6 ударних безпілотників типу "Шахед". Також відомо про декілька ракетних ударів.Про вибухи повідомлялось у Кривому Розі та Миколаєві. Зокрема, ППО знищила ворожу ракету над Криворізьким районом. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.