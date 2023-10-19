Войска РФ выпустили по Украине ракеты и дроны: что известно о ночной атаке

Российские войска выпустили по территории Украины 6 ударных беспилотников типа "Шахед". Также известно о нескольких ракетных ударах.

Что известно о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина ниже.

"Оккупанты в ночь на 19 октября атаковали Украину 6 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 дрона-камикадзе", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки войска РФ нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в Харькове, Запорожье, Павлограде, Обуховке Днепропетровской области и Николаевском районе.

Обстрел Днепропетровской области

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что под утро силы ПВО уничтожили вражескую ракету над Криворожским районом.

Он также сообщил, что вчера поздно вечером враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в Павлограде.

Взрывы в Николаеве

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, после ночных взрывов в городе выбиты окна по меньшей мере в трех многоквартирных домах.

"Бригада коммунальщиков уже получила стройматериалы. Уезжают на место. Повреждения в частном секторе пока не зафиксированы. К счастью, жители не пострадали", - говорится в сообщении.

Ночная атака 19 октября

Российские войска ночью атаковали несколько регионов Украины. Так, поздно вечером взрывы были слышны под Николаевом. В результате вражеской атаки погибла женщина, ее спасатели деблокировали из-под обломков разрушенного здания.

Также сообщалось, что враг ударил беспилотником типа "Шахед" по Сумам. Под ударом оказался объект инфраструктуры. Кроме того, ночью взрывы были слышны в Кривом Роге.