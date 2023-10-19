ua en ru
Чт, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаеве прозвучала серия взрывов

Четверг 19 октября 2023 01:16
UA EN RU
В Николаеве прозвучала серия взрывов Фото: в Николаеве прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве прозвучало несколько взрывов сегодня ночью, 19 октября. В городе и области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Глава ОВА и мэр города Александр Сенкевич сообщили о двух взрывах, которые были слышны в областном центре.

Тем временем, в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия для восточных и юго-восточных регионов.

Жителей региона до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или соблюдать правило "двух стен".

Удары по Николаеву

Российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Николаев, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители города. Наибольшему количеству обстрелов город поддавался во время оккупации правобережной части Херсонской области.

В частности, 10 июля для обстрела Николаева враг применил баллистическую ракету "Искандер". Тогда пострадал один человек.

Также россияне били по Николаеву 20 июля, в результате чего погиб один мирный житель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Вторжение России в Украину
NEWS
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ