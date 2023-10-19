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В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Четверг 19 октября 2023 05:21
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В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Фото: В Кривом Роге прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги сегодня ночью, 19 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Перший міський".

Пока официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось. Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной угрозе в ряде центральных и южных областей.

Жителей города и области до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или же по возможности соблюдать правило "двух стен".

Обстрелы Кривого Рога

Оккупанты регулярно наносят удары по Кривому Рогу с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

Так, в городе звуки взрывов прозвучали утром в среду, 4 октября. Кроме того, ранее Кривой Рог подвергся ракетной атаке противника 26 сентября. Тогда "прилет" произошел по одному из предприятий города. Российские оккупанты нанесли удар с применением баллистики, они ударили по одному из предприятий города.

Перед этим вражеская ракета попала, в частности, в отдел полиции. В результате обстрела один человек погиб, а количество раненых составило 60 человек.

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