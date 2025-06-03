СБУ ударила в слабое место Крымского моста: как это повлияет на логистику РФ

Служба безопасности Украины в третий раз атаковала Крымский мост. На этот раз атаке подверглась конструктивно сложная часть Керченского моста.

Он отметил, что Крымский мост сочетает в себе физическую классическую составляющую войны и идеологическую. При этом россияне оккупанты используют его для логистики. Плетенчук напомнил, что ранее мост уже был поврежден, во время другой операции, и тогда была значительно снижена его пропускная способность.

"Это ощутимо было. И для гарнизона, который, соответственно, не мог перебрасывать, например, тяжелую технику эшелонами, потому что железнодорожное сообщение является основным логистическим инструментом российской армии. Перед этим была уничтожена морская логистика. И не менее важна, конечно же, идеологическая составляющая. Соответственно, для россиян этот удар, тем более удар является тем, что может разогнуть несколько скреп. А так называемый Крымский мост является одной из таких имперских скреп", - сказал Плетенчук.

Спикер отметил, что обратил внимание, что россияне и раньше понимали, что есть вероятность потери Крымского моста, поэтому развивают сухопутную логистику.

"Они пытаются связать Ростов-на-Дону с украинским Крымом через оккупированные территории на юге Украины. Это Донецкая, Запорожская, Херсонская области. Развивают дорожную инфраструктуру, железнодорожную инфраструктуру. У нее есть плюс - ее легче восстанавливать. Но ее большой минус в том, что она расположена гораздо ближе к линии боевого соприкосновения. Соответственно, россияне понимают, что отрезанный мост - это проблема", - пояснил представитель ВМС.

Что удалось повредить на мосту на этот раз

По словам Плетенчука, СБУ сегодня атаковала конструктивно сложную часть, которая находится непосредственно возле канала.

"Это является ключевым моментом, потому что это в то же самое время и вопрос, который касается судоходства. Ведь эта часть моря, непосредственно Керченский канал, является нашей зоной ответственности. И официально Украина запретила проход судов уже достаточно давно... Что касается самого моста, это та часть, которая является одной из ключевых. И если поразить именно ее, последствия могут быть достаточно серьезные", - заявил он.