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"Разом ми це подолаємо": Зеленський побажав Борису Джонсону виздоровлення від коронавірусу

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 10:19
"Разом ми це подолаємо": Зеленський побажав Борису Джонсону виздоровлення від коронавірусу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський побажав Борису Джонсону бути здоровим

Президент Володимир Зеленський побажав прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону, якого госпіталізували через коронавірус, виздоровлення. Про це він написав у Twitter.

Зеленський побажав Борису Джонсону бути здоровим.

"Залишайся здоровим, Борис Джонсон! Ми всі вам співчуваємо і бажаємо швидкого одужання! Разом ми це подолаємо!", - написав він.

&quot;Разом ми це подолаємо&quot;: Зеленський побажав Борису Джонсону виздоровлення від коронавірусу

Нагадаємо, прем'єр-міністр Борис Джонсон госпіталізований для обстеження, через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус. Про зараження стало відомо 27 березня. Тоді глава уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.

РБК-Україна писало, що Королева Великобританії Єлизавета II у зверненні до нації заявила, що країна досягне успіху" в боротьбі з пандемією коронавірусу, але визнала, що може статися "ще багато", перш ніж в країну "повернеться нормальне життя".

Раніше в МОЗ Британії заявляли про можливе посилення карантинного режиму через коронавірус. Нові обмеження уряд Великобританії може ввести, якщо люди будуть ігнорувати правила перебування вдома і соціального дистанціювання.

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Новини України Володимир ЗеленськийКоронавірусБорис Джонсон
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