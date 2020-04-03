ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Борис Джонсон продовжить самоізоляцію через наявність температури

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 15:57
Борис Джонсон продовжить самоізоляцію через наявність температури
Фото: Борис Джонсон (flickr number10gov)

Глава уряду Британії заявив про наявність температури і вирішив продовжити карантин

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон продовжить перебувати на карантині, оскільки все ще має симптоми коронавірусу. Про це він заявив у своєму відеозверненні у Twitter.

Сьогоднішній день мав стати останнім у карантині Джонсона, однак глава уряду Британії заявив про наявність температури і вирішив продовжити самоізоляцію.

"Хоча я відчуваю себе краще, і я провів сім днів в ізоляції, на жаль, у мене все ще є один із симптомів, незначний симптом, у мене температура. Відповідно до рекомендацій уряду я повинен продовжувати самоізоляцію до тих пір, поки цей симптом не зникне", - зазначив Джонсон.

Він також закликав інших жителів країни залишатися вдома, незважаючи на поліпшення погоди на цих вихідних.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що коронавірусом заразився прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Глава уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.

Раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у британського принца Чарльза. Однак, на відміну від Джонсона, після 7-денного карантину старший син королеви Британії повністю одужав від інфекції.

На даний момент в Сполученому Королівстві зафіксовано трохи більше 34 тис. випадків зараження коронавірусом. Кількість смертей від інфекції практично досягла 3 тис. осіб.

В Одеській області збільшилась кількість випадків коронавірусу Каталонія просить армію Іспанії допомогти у боротьбі з коронавірусом
Новини України Прем'єр-міністрВеликобританияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся