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У Британії попередили про можливе посилення карантину

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 16:51
У Британії попередили про можливе посилення карантину
Фото: Метт Хенкок (matt-hancock.com)

Глава МОЗ Британії зазначив, що уряд може заборонити вправи на свіжому повітрі

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок заявив, що у країні можуть посилити карантин через пандемію коронавірусу, заборонивши вправи на свіжому повітрі. Про це повідомляє Іndependent.

До посилення карантину влада може вдатися у випадку, якщо люди ігноруватимуть правила перебування вдома і соціального дистанціювання.

"Якщо ви не хочете, щоб нам довелося заборонити вправи всіх форм поза вашим власним будинком, то ви повинні слідувати правилам", - заявив британський міністр.

Хенкок пікреслив, що засмагати не дозволяється і "абсолютно неймовірно", що люди все ще залишають свої будинки, коли в цьому нема потреби.

За його словами, терміни зняття обмежень будуть залежати від того, як люди будуть поводитися. Міністр заявив, що "чим більше людей залишиться вдома, тим менше вірус буде поширюватися".

Нагадаємо, у Великобританії достроково звільнять з в'язниць приблизно 4 тисячі в'язнів, щоб запобігти поширенню коронавірусу. При цьому будуть звільняти "злочинців низького ризику". Засуджені за насильницькі правопорушення і злочини сексуального насильства залишаться за ґратами.

Як писало РБК-Україна, за останніми даними університету Джона Хопкінса, в Великобританії зафіксували 42 479 випадків інфікування коронавірусів: 4 313 осіб померли, 215 - одужали.

Крім того, британський принц Чарльз заразився коронавірусом і провів сім днів у самоізоляції.

В Іспанії кількість смертей від коронавіруса перевалила за 12 тисяч У Німеччині захворюваність коронавірусом знижується третій день поспіль
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