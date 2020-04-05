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Бориса Джонсона госпіталізували через коронавірус

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 23:30
Бориса Джонсона госпіталізували через коронавірус
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Прем'єра Великобританії обстежують медики

Прем'єр-міністр Борис Джонсон госпіталізований для обстеження, через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Наголошується, що у Джонсона "зберігаються постійні симптоми коронавіруса". Госпіталізацію називають "попереджувальним кроком", зробленим за порадою його лікаря.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що коронавірусом заразився прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Глава уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.

3 квітня Джонсон заявив, що почувається краще, після того як провів сім днів в ізоляції.

"На жаль, у мене все ще є один із симптомів, незначний симптом, у мене температура. Відповідно до рекомендацій уряду я повинен продовжувати самоізоляцію до тих пір, поки цей симптом не зникне", - зазначив Джонсон.

Нагадаємо, що станом на 5 квітня, у Британії кількість летальних випадків коронавіруса з початку спалаху наблизилася до 5 тисяч.

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