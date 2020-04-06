"Вместе мы это преодолеем": Зеленский пожелал Борису Джонсону выздоровления от коронавируса

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский пожелал Борису Джонсону быть здоровым

Президент Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Британии Борису Джонсону, которого госпитализировали из-за коронавируса, выздоровления. Об этом он написал в Twitter.

Зеленский пожелал Борису Джонсону быть здоровым.

"Оставайся здоровым, Борис Джонсон! Мы все вам сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления! Вместе мы это преодолеем!", - написал он.

Напомним, премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован для обследования, через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус. О заражении стало известно 27 марта. Тогда глава правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.

РБК-Украина писало, что Королева Великобритании Елизавета II в обращении к нации заявила, что страна "преуспеет" в борьбе с пандемией коронавируса, но признала, что может случиться "еще многое", прежде чем в страну "вернется нормальная жизнь".

Ранее в Минздраве Британии заявляли о возможном усилении карантинного режима из-за коронавируса. Новые ограничения правительство Великобритании может ввести, если люди будут игнорировать правила пребывания дома и социального дистанцирования.