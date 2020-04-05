Королева Єлизавета II звернулася до нації через коронавірус

Фото: Єлизавета II (The Royal Family)

За її словами, Великобританію чекає "ще багато", перш ніж закінчиться пандемія

Королева Великобританії Єлизавета II у зверненні до нації заявила, що країна досягне успіху" в боротьбі з пандемією коронавірусу, але визнала, що може статися "ще багато", перш ніж в країну "повернеться нормальне життя". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

У своєму рідкісному телевізійному зверненні до нації глава британського держави висловила надію, що якщо люди залишаться єдиними і рішучими" перед обличчям спалаху, то його вдасться перемогти.

"Я сподіваюся, що в найближчі роки кожен зможе пишатися тим, як ми відповіли на цей виклик", - сказала королева.

Єлизавета II подякувала людям за те, що вони залишаються вдома, щоб захистити вразливих і "позбавити багато сімей від вже відчутною болю" через коронавірус.

"Я хочу подякувати всім на передовій NHS (Національна служба охорони здоров'я Великобританії, - ред.), а також медичним працівникам і тим, хто виконує важливі ролі", - сказала королева.

Вона зазначила, що "кожна година" їх важкої роботи "наближає нас до повернення до нормального часу".

Her Majesty The Queen's broadcast to the UK and the Commonwealth "We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return: we will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again." Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. Опубліковано The Royal Family Неділя, 5 квітня 2020 р.

Нагадаємо, що станом на 5 квітня, у Британії кількість летальних випадків коронавіруса з початку спалаху наблизилася до 5 тисяч.

Раніше міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок заявляв про можливе посилення карантинного режиму через коронавірус. Нові обмеження уряд Великобританії може ввести, якщо люди будуть ігнорувати правила перебування вдома і соціального дистанціювання.