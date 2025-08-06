Более 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За минувшие сутки, с 5 на 6 августа, россияне потеряли на фронте еще 1010 солдат. Также ВСУ уничтожили 52 артсистемы и 138 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 6 августа 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 5 августа, на фронте в течение суток произошло 113 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Подробнее об отчете с фронта - читайте в материале РБК-Украина.