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ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

Среда 06 августа 2025 08:29
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ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 143 боевых столкновения. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, российские войска нанесли два ракетных и 107 авиационных ударов, сбросили 147 управляемых авиабомб и осуществили 5 731 обстрел, среди них 64 - из реактивных систем залпового огня.

Для поражения позиций украинских подразделений и населенных пунктов враг использовал 4 224 дрона-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Хлебороб (Сумская область), Ольговка, Казацкое, Дарьевка (Херсонская область).

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два артиллерийских средства, восемь районов сосредоточения живой силы и техники, а также четыре пункта управления противника.

Какова ситуация на направлениях фронта:

Северо-Слобожанское и Курское направления.
Враг нанес 18 авиаударов, сбросил 35 управляемых бомб и совершил 353 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из РСЗО. ВСУ отбили 13 атак в этом районе.

ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

Южно-Слобожанское направление.
Состоялось 5 боевых столкновений в районах Волчанска и Фиголевки.

ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

Купянское направление.
Зафиксировано 7 атак оккупантов. Наши силы отбили штурмы в районах Радьковки, Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки, Загрызово и в направлении Новоплатоновки.

ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

Лиманское направление.
Враг совершил 23 попытки прорыва вблизи Ольговки, Нового Мира, Глущенкового, Торского, Серебрянки, Григорьевки, Колодязов и в направлении Чернещины, Среднего, Шандриголово.

ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

Северское направление.
За прошедшие сутки зафиксировано 3 боестолкновения вблизи Григорьевки и в направлении Северска.

ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

Краматорское направление.
Силы обороны отбили 2 вражеские атаки вблизи Часового Яра.

ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

Торецкое направление.
Враг совершил 8 атак в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

Покровское направление.
Самое горячее направление. Наши защитники отбили 52 атаки в районах Покровска, Попового Яра, Владимировки, Бойковки, Суворова, Котлиного, Новоэкономического, Муравки, Миролюбовки, Николаевки, Родинского, Сухецкого, Дачного, Луча, Молодецкого, Лисовки, Звериного, Удачного, Новоукраинки, Алексеевки и в направлении Новопавловки.

ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

Новопавловское направление.
Отражено 16 штурмов в районах Поддубного, Воскресенки, Шевченко, Зеленого Гая, Зеленого Поля, Новодаровки и в направлении Ивановки и Новоивановки.

ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

Гуляйпольское направление.
Противник безуспешно атаковал в районе Темировки.

ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

Ореховское направление.
Враг дважды штурмовал позиции ВСУ в районах Степного и Плавней.

ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

Приднепровское направление.
Оккупанты один раз без успеха пытались приблизиться к укреплениям наших сил.

ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

Волынское и Полесское направления.
Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

Напомним, за минувшие сутки россияне потеряли на фронте еще 1010 солдат. Также ВСУ уничтожили 52 артсистемы и 138 единиц автотехники.

Общие потери армии РФ по состоянию на среду, 6 августа, составляют ориентировочно 1 059 270 солдат убитыми и ранеными.

Также сообщалось, что украинские войска держат оборону под Покровском. Информация об окружении россиянами подразделений ВСУ не соответствует действительности.

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