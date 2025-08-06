"Их задача - сеять панику": россияне перебросили под Покровск элитных дроноводов

Под Покровском враг активно использует элитное подразделение дроноводов "Рубикон", которое координирует масштабные атаки беспилотниками. Российские дроны не только атакуют позиции ВСУ, но и создают панику среди мирного населения, пытаясь нарушить логистику обороны города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление старшего офицера отделения 138-го центра специального назначения ВСП с позывным "Каспер".

"Каспер" рассказал, что на Покровском направлении не утихают попытки россиян атаковать в направлении самого города. Он отметил, что штурмуют оккупанты, как и раньше, массами пехоты, но их также поддерживают настоящие "облака дронов".

По его словам, тактика врага остается неизменной. На направлении наблюдают "безграничное движение пехоты нон-стоп". Их уничтожают еще на подступах к самому городу и на флангах.

Кроме того, атакуют очень большим количеством дронов. Как отметил военный, это неудивительно, ведь оккупанты завезли под Покровск "Рубикон", свое элитное подразделение дроноводов.

"Пытаются сейчас перерезать нам логистику. Они очень подкованы под fpv-дроны. Залетают очень далеко и кошмарят. Что мы видим - они кошмарят и мирное население. Они даже не разбираются, какие цели. Их основная задача - сеять панику", - отметил старший офицер.