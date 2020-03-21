ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Влада готова ввести режим НС на території всієї України, - Геращенко

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 00:36
Влада готова ввести режим НС на території всієї України, - Геращенко
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За його словами, що пандемію коронавірусу можна порівняти з епідемією іспанського грипу в 1918-1919 роках

У разі масового розповсюдження коронавірусу COVID-19 влада готова ввести режим надзвичайного стану на території всієї України. Про це в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна" заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, це надзвичайні заходи.

"Якщо ми побачимо по динаміці, що нам такими обмежувальними карантинними заходами не вдається зупинити розвиток вірусу (на той момент було підтверджено 28 випадків) тоді президент і РНБО можуть пріянть рішення про введення надзвичайного стану", - зазначив Геращенко.

За його словами, що пандемію коронавіруса можна порівняти з епідемією іспанського грипу в 1918 – 1919 роках.

"Якщо в світі захворіє мільярд людей, може загинути 50-60 мільйонів. Якщо в Україні захворіє 10 мільйонів людей можуть загинути 500-600 тисяч осіб", - попередив Геращенко.

Нагадаємо, в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 41 людини. Два нових випадки зафіксовано у Київській та Тернопільській областях.

Раніше у Центрі громадського здоров'я України підтвердили третій випадок коронавірусу в Київській області.

Кабінет міністрів України 20 березня оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації в Києві через спалах коронавірусу. Також надзвичайна ситуація була оголошена у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, де вчора підтвердили перші випадки коронавірусу. До цього надзвичайну ситуацію оголосили у трьох областях - Чернівецькій, Житомирській та Київській.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд може прийняти рішення щодо введення надзвичайної ситуації ще в кількох регіонах через спалах коронавірусу.

Інфікована коронавірусом харків'янка перебуває в Київській області, - голова ОДА Перший випадок коронавірусу зафіксували ще в одній країні
Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся