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У Дніпропетровській та Івано-Франківській областях оголосили НС

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 19:03
У Дніпропетровській та Івано-Франківській областях оголосили НС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Введення нових обмежень не передбачається

Кабінет міністрів під час засідання 20 березня ухвалив рішення про оголошення надзвичайної ситуації у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях через спалах коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Так, рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в цих областях було ухвалено регіональними комісіями. В уряді поки не планують вводити додаткові обмеження в областях.

"Головам відповідних адміністрацій дав доручення забезпечити координацію заходів для запобігання поширенню на території областей гострої респіраторної хвороби. А також щодня надавати МОЗ інформацію про їх перебіг", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві ввели режим надзвичайної ситуації через виявлення випадків коронавірусу. У столиці також поки не будуть вводити додаткових обмежувальних заходів.

Як писало РБК-Україна, вчора МОЗ повідомив про підтвердження перших випадків коронавірусу в Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. При цьому випадок зараження в Івано-Франківській області виявився летальним. Пацієнти з Дніпропетровської області нещодавно повернулися із Франції.

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Новини України Днепропетровская областькарантинІвано-Франківська областьнадзвичайні ситуаціїКоронавірус
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