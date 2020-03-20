У Дніпропетровській та Івано-Франківській областях оголосили НС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Введення нових обмежень не передбачається

Кабінет міністрів під час засідання 20 березня ухвалив рішення про оголошення надзвичайної ситуації у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях через спалах коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Так, рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в цих областях було ухвалено регіональними комісіями. В уряді поки не планують вводити додаткові обмеження в областях.

"Головам відповідних адміністрацій дав доручення забезпечити координацію заходів для запобігання поширенню на території областей гострої респіраторної хвороби. А також щодня надавати МОЗ інформацію про їх перебіг", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві ввели режим надзвичайної ситуації через виявлення випадків коронавірусу. У столиці також поки не будуть вводити додаткових обмежувальних заходів.

Як писало РБК-Україна, вчора МОЗ повідомив про підтвердження перших випадків коронавірусу в Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. При цьому випадок зараження в Івано-Франківській області виявився летальним. Пацієнти з Дніпропетровської області нещодавно повернулися із Франції.