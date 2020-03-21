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Власть готова ввести режим ЧП на территории всей Украины, - Геращенко

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 00:36
Власть готова ввести режим ЧП на территории всей Украины, - Геращенко
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По его словам, что пандемию коронавируса можно сравнить с эпидемией испанского гриппа в 1918-1919 годах

В случае массового распространения коронавируса COVID-19 власть готова ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины. Об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина" заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, это чрезвычайные меры.

"Если мы увидим по динамике, что нам такими ограничительными карантинными мерами не удается остановить развитие вируса (на тот момент было подтверждено 28 случаев) тогда президент и И СНБО могут приянть решение о введении чрезвычайного положения", - отметил Геращенко.

По его словам, что пандемию коронавируса можно сравнить с эпидемией испанского гриппа в 1918 – 1919 годах.

"Если в мире заболеет миллиард человек, может погибнуть 50-60 миллионов. Если в Украине заболеет 10 миллионов человек могут погибнуть 500-600 тысяч человек", - предупредил Геращенко.

Напомним, в Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 41 человека. Два новых случая зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях.

Ранее в Центре общественного здоровья Украины подтвердили третий случай коронавируса в Киевской области.

Кабинет министров Украины 20 марта объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Также чрезвычайная ситуация была объявлена в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, где вчера подтвердили первые случаи коронавируса. До этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях - Черновицкой, Житомирской и Киевской.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство может принять решение о введении чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах из-за вспышки коронавируса.

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