Кабмін має намір ввести режим НС ще в декількох регіонах

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Режим НС буде введено у Львівській та Харківській областях

Завтра уряд може прийняти рішення щодо введення надзвичайної ситуації ще в кількох регіонах через спалах коронавірусу. Про це заявив голова уряду Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

Очільник уряду уточнив, що надзвичайна ситуація буде оголошена у Львівській та Харківській областях, де сьогодні підтвердили перші випадки коронавірусу.

"Ми сьогодні ухвалили рішення про введення НС в трьох регіонах. Загалом в шести вже запроваджено. Очевидно, завтра прийдеться запровадити ще, адже сьогодні Львів та Харків долучились до сумної статистики", - заявив Шмигаль

Єдине, чого нам варто боятися - це самого страху (Ф.Рузвельт) Єдине, чого нам варто боятися - це самого страху (Ф.Рузвельт) Яких заходів вживає уряд для захисту звичайних українців? Як високопосадовці планують зменшити фінансове навантаження на громадян під час спалаху коронавірусу? Як карантинні заходи впливають на підприємців? Чи ефективні дії уряду щодо підтримки українського бізнесу під час пандемії? Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00. Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline. Гості студії: ІГОР УМАНСЬКИЙ, Міністр фінансів України; ВІКТОР ЛЯШКО, Заступник Міністра охорони здоров’я України; ЮЛІЯ КОВАЛІВ, Заступник Голови Офісу Президента України; КАТЕРИНА РОЖКОВА, Заступник Голови Національного банку України; ВІТАЛІЙ КЛИЧКО, Міський голова Києва; АНДРІЙ САДОВИЙ, Міський голова Львова; ГЕННАДІЙ ТРУХАНОВ, Міський голова Одеси; БОРИС ФІЛАТОВ, Міський голова Дніпра; ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, Міністр фінансів України (2016 - 2018), Секретар РНБО (травень - жовтень 2019); БОРИС МАРКОВ, Генеральний директор мережі магазинів АТБ; ТОМАШ ФІАЛА, Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital; ДМИТРО ФЕЛІКСОВ, Співвласник компанії Concert.ua; ДМИТРО ФЕДОТЕНКОВ, Власник мережі ресторанів “Tarantino family”; СЕРГІЙ КРАВЕЦЬ, Генеральний директор компанії Tickets.UA. Вони говорять, а вирішує народ. Опубліковано Шустер LIVE Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації в Києві через спалах коронавірусу. Також надзвичайна ситуація була оголошена у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, де вчора підтвердили перші випадки коронавірусу. До цього надзвичайну ситуацію оголосили у трьох областях - Чернівецькій, Житомирській та Київській.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні кількість випадків коронавірусу в Україні зросло до 39. Сьогодні у МОЗ повідомили про підтвердження перших випадків коронавірусу у Харківській області та Львові. Крім того, в Україні зафіксовано 3 смерті від коронавірусу.