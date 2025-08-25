Имущество каждого пятого украинца пострадало из-за войны, - исследование

Вследствие полномасштабной войны 20% украинцев в этом году понесли имущественные потери, тогда как в ноябре 2023 таких было 17%. Это свидетельствует о том, что масштабы проблемы разрушений растут с каждым вражеским обстрелом, а количество пострадавших и суммарный ущерб постоянно увеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк

Комментируя опрос общественного мнения украинцев, проведенный исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine, Елена Шуляк рассказала, что каждый пятый украинец пострадал от разрушений из-за российской агрессии.

"Это огромный масштаб трагедии. Мы видим, что 17% опрошенных потеряли именно недвижимость - свой дом. А это значит, что восстановление жилья для людей должно быть абсолютным приоритетом государства", - отметила она.

В какую сумму оценивают убытки

Народная депутат обратила внимание также на увеличение доли серьезного ущерба, который наносится украинцам.

В частности, исследование показало, что общую сумму ущерба пострадавшие оценивают:

до 50 тыс. грн - 23%;

51-300 тыс. грн - 19%;

свыше 300 тыс. грн - 32%, из них 10% говорят об оценке убытков более чем на 3 млн грн.

"Мы видим тревожную тенденцию: по сравнению с 2023 годом существенно уменьшилось количество людей с незначительными потерями и возросла доля тех, кто понес серьезные убытки - более 300 тыс. грн", - говорит парламентарий.

Это свидетельствует о том, что масштабы разрушений не просто остаются высокими, но постоянно растут, что делает восстановление и компенсации для граждан чрезвычайно насущными, подчеркнула Елена Шуляк.

Где больше всего пострадало жилье

География разрушений очевидна: согласно исследованию, наибольшие потери недвижимости:

на Востоке Украины - об этом сообщили 60% опрошенных в регионе;

на Юге - 28%;

на Севере - 22%;

в Центре - 8%;

на Западе - 7%.

В Киеве, согласно результатам опроса, речь идет об 11% респондентов, имущество которых повреждено в результате войны.

По словам Шуляк, цифры четко демонстрируют географию разрушений: больше всего страдают те регионы, которые находятся под прямым огневым давлением врага. Для государства это сигнал, где следует концентрировать ресурсы в первую очередь.

"Именно поэтому Президент Украины поручил правительству разработать отдельную комплексную программу поддержки прифронтовых территорий. Ее задача - не только восстановить инфраструктуру, но и создать условия для возвращения людей, нормальной жизни и развития этих регионов", - прокомментировала Елена Шуляк.

Программа єВідновлення

Народная депутат также акцентировала внимание на том, что большинство украинцев, чье имущество пострадало, пока не обращались за компенсацией.

Причины таковы: 35% считают, что у государства во время войны есть более актуальные проблемы, еще 25% не верят в возможность реально получить выплаты.

В то же время, 40% пострадавших все же подали заявки и треть из них (33%) уже получили помощь. Среди механизмов получения компенсации за разрушенное жилье - государственная программа єВідновлення, позволяющая быстро оценить ущерб и оформить компенсацию онлайн.

"Это очень показательная цифра: треть обратившихся получили помощь. Это свидетельствует о том, что система государственной компенсации работает. Каждый украинец должен знать: если он потерял дом, государство его не оставит наедине с проблемой. Программа єВідновлення именно для этого создана - чтобы обеспечить прозрачность, скорость и реальные выплаты", - подытожила Елена Шуляк.