Кабмин расширил проверки разрушенных домов: кто получит компенсацию

Кабмин Украины расширил список территорий, где будут проводить обследование поврежденных или уничтоженных домов. Проверки будут осуществлять не только в зонах активных боевых действий, но и в населенных пунктах на территориях возможных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства цифровой трансформации.

Населенные пункты, относящиеся к территориям возможных боевых действий, зафиксированы в 175 громадах. Всего насчитано девять областей с такими территориями: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская.

Это территории вблизи линии фронта, на временно оккупированных землях и те, что граничат с границей России. Полный список доступен на сайте правительства.

В Минцифры утверждают, что такое решение позволит значительно большему количеству украинцев получить выплаты по государственной программе "еВідновлення".

Недавно глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что на финансирование программы выделены дополнительные 4,8 млрд грн. За эти средства будут выданы жилищные сертификаты в рамках проекта "HOME: компенсация за уничтоженное жилье", которые получат около 3 700 семей.

Для фиксации разрушений комиссии при органах местного самоуправления и военных администрациях будут использовать: спутниковые снимки, фото и видео от владельцев, а также материалы, полученные с дронов.

На основе этих данных комиссия будет составлять акт обследования, который затем вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Отметим, что постановление о дистанционном обследовании жилья на территориях активных боевых действий правительство утвердило в прошлом месяце.