Потери РФ в Украине превысили 545 тысяч военных: обновленные данные от Генштаба

За сутки 1 июля российская армия потеряла 1280 военных. Общие потери армии РФ в живой силе достигли 545 090 человек. Также уничтожены 56 российских артиллерийских систем, 16 ББМ и 8 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:

Согласно последней сводке Генштаба, ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной, но контролируемой. За сутки 1 июля на фронте произошло 161 боевое столкновение. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении.

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