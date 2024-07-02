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Потери РФ в Украине превысили 545 тысяч военных: обновленные данные от Генштаба

Вторник 02 июля 2024 07:41
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Потери РФ в Украине превысили 545 тысяч военных: обновленные данные от Генштаба Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За сутки 1 июля российская армия потеряла 1280 военных. Общие потери армии РФ в живой силе достигли 545 090 человек. Также уничтожены 56 российских артиллерийских систем, 16 ББМ и 8 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 545090 (+1280) человек ликвидировано;
  • танков – 8107 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин – 15566 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем – 14655 (+56) ед.;
  • РСЗО – 1114 (+3) ед.;
  • средства ПВО – 874 ед.;
  • самолетов – 360 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11641 (+21) ед.;
  • крылатых ракет – 2335 (+2) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19787 (+74) ед.;
  • специальной техники – 2452 (+4) ед.

Потери РФ в Украине превысили 545 тысяч военных: обновленные данные от Генштаба

Согласно последней сводке Генштаба, ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной, но контролируемой. За сутки 1 июля на фронте произошло 161 боевое столкновение. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении.

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