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Десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ (видео)

Украина, Четверг 27 июня 2024 09:16
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Десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ (видео) Фото: десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ на одном из участков фронта. Пехота врага пыталась спрятаться, но не получилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины заметили большое скопление живой силы противника, в том числе россияне перемещались с посадки в здание на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

По словам военных, несколько ударов FPV-дронов заставили их перебежать в другой дом, однако и там их достали дроны-камикадзе.

"Остатки оккупантов попытались скрыться на машине, но на ходу их также догнали дроны", - добавляют в ДШВ.

Ситуация на фронте

Российские войска наращивают темпы наступательных и штурмовых действий на фронте. Оккупанты ищут пути, чтобы вклиниться в оборону ВСУ и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей.

Как отмечают в Институте изучения войны отмечают, что ВСУ сдерживают РФ на многих направлениях и отбивают постоянные штурмы. На фронте фиксируется незначительное продвижение российских захватчиков вблизи Купянска.

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