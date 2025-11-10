ua en ru
Власти Болгарии усилили меры безопасности на НПЗ "Лукойла" перед возможной продажей

София, Понедельник 10 ноября 2025 18:23
Власти Болгарии усилили меры безопасности на НПЗ "Лукойла" перед возможной продажей Фото: Росен Желязков, премьер Болгарии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Болгарские власти решили усилить меры безопасности и провести проверки на НПЗ "Лукойла", поскольку государство планирует взять объект под свой контроль.

Об этом заявил премьер Болгарии Росен Желязков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава правительства Болгарии заявил, что проверки и приведение военной полиции в состояние готовности проводятся заранее, чтобы защитить важные объекты, включая нефтеперерабатывающий завод и другие ключевые сооружения.

В заявлении Совета министров говорится, что государственные органы безопасности, МВД и Министерство обороны приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности в районе объектов "Лукойл" в Бургасе.

В регионе установлена система против дронов, проходят проверки соблюдения мер безопасности, а военная полиция готова помочь МВД.

Санкции США

Напомним, несколько недель назад США решили усилить санкции против России. Они ударили по двум российским компаниям - "Лукойлу" и "Роснефти".

На этом фоне правительства Болгарии и Румынии активно работают над тем, чтобы ключевые НПЗ продолжили работу и не возникли перебои с поставками топлива после введения санкций США против российских компаний.

Парламент Болгарии принял закон, который позволяет назначать управляющего НПЗ "Лукойл" в Бургасе с правом управлять предприятием, продавать его или национализировать актив.

В Румынии решение о будущем завода "Лукойл Петротель" пока не принято: правительство рассматривает отсрочку санкций, а национализацию - как крайнюю меру.

Молдова также проявляет инициативу, предложив выкупить активы "Лукойла", включая склад авиационного топлива, и попросила США отложить введение санкций

Болгария НПЗ ЛУКОЙЛ-Украина
