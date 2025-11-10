Власти Болгарии усилили меры безопасности на НПЗ "Лукойла" перед возможной продажей

Болгарские власти решили усилить меры безопасности и провести проверки на НПЗ "Лукойла", поскольку государство планирует взять объект под свой контроль.

Об этом заявил премьер Болгарии Росен Желязков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Глава правительства Болгарии заявил, что проверки и приведение военной полиции в состояние готовности проводятся заранее, чтобы защитить важные объекты, включая нефтеперерабатывающий завод и другие ключевые сооружения.

В заявлении Совета министров говорится, что государственные органы безопасности, МВД и Министерство обороны приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности в районе объектов "Лукойл" в Бургасе.

В регионе установлена система против дронов, проходят проверки соблюдения мер безопасности, а военная полиция готова помочь МВД.