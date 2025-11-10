Влада Болгарії посилила заходи безпеки на НПЗ "Лукойла" перед можливим продажем

Болгарська влада вирішила посилити заходи безпеки і провести перевірки на НПЗ "Лукойла", оскільки держава планує взяти об'єкт під свій контроль.

Про це заявив прем'єр Болгарії Росен Желязков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У регіоні встановлено систему проти дронів, відбуваються перевірки дотримання заходів безпеки, а військова поліція готова допомогти МВС.

У заяві Ради міністрів йдеться про те, що державні органи безпеки, МВС і Міністерство оборони вжили додаткових заходів для забезпечення безпеки в районі об'єктів "Лукойл" у Бургасі.

Глава уряду Болгарії заявив, що перевірки і приведення військової поліції в стан готовності проводяться заздалегідь, щоб захистити важливі об'єкти, включно з нафтопереробним заводом та іншими ключовими спорудами.

Санкції США

Нагадаємо, кілька тижнів тому США вирішили посилити санкції проти Росії. Вони вдарили по двох російських компаніях - "Лукойлу" і "Роснефти".

На цьому тлі уряди Болгарії та Румунії активно працюють над тим, щоб ключові НПЗ продовжили роботу і не виникли перебої з поставками пального після введення санкцій США проти російських компаній.

Парламент Болгарії ухвалив закон, який дає змогу призначати управителя НПЗ "Лукойл" у Бургасі з правом управляти підприємством, продавати його або націоналізувати актив.

У Румунії рішення про майбутнє заводу "Лукойл Петротель" поки що не ухвалено: уряд розглядає відстрочку санкцій, а націоналізацію - як крайній захід.

Молдова також проявляє ініціативу, запропонувавши викупити активи "Лукойлу", включно зі складом авіаційного пального, і попросила США відкласти введення санкцій