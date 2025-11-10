ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Влада Болгарії посилила заходи безпеки на НПЗ "Лукойла" перед можливим продажем

Софія, Понеділок 10 листопада 2025 18:23
UA EN RU
Влада Болгарії посилила заходи безпеки на НПЗ "Лукойла" перед можливим продажем Фото: Росен Желязков, прем'єр Болгарії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Болгарська влада вирішила посилити заходи безпеки і провести перевірки на НПЗ "Лукойла", оскільки держава планує взяти об'єкт під свій контроль.

Про це заявив прем'єр Болгарії Росен Желязков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава уряду Болгарії заявив, що перевірки і приведення військової поліції в стан готовності проводяться заздалегідь, щоб захистити важливі об'єкти, включно з нафтопереробним заводом та іншими ключовими спорудами.

У заяві Ради міністрів йдеться про те, що державні органи безпеки, МВС і Міністерство оборони вжили додаткових заходів для забезпечення безпеки в районі об'єктів "Лукойл" у Бургасі.

У регіоні встановлено систему проти дронів, відбуваються перевірки дотримання заходів безпеки, а військова поліція готова допомогти МВС.

Санкції США

Нагадаємо, кілька тижнів тому США вирішили посилити санкції проти Росії. Вони вдарили по двох російських компаніях - "Лукойлу" і "Роснефти".

На цьому тлі уряди Болгарії та Румунії активно працюють над тим, щоб ключові НПЗ продовжили роботу і не виникли перебої з поставками пального після введення санкцій США проти російських компаній.

Парламент Болгарії ухвалив закон, який дає змогу призначати управителя НПЗ "Лукойл" у Бургасі з правом управляти підприємством, продавати його або націоналізувати актив.

У Румунії рішення про майбутнє заводу "Лукойл Петротель" поки що не ухвалено: уряд розглядає відстрочку санкцій, а націоналізацію - як крайній захід.

Молдова також проявляє ініціативу, запропонувавши викупити активи "Лукойлу", включно зі складом авіаційного пального, і попросила США відкласти введення санкцій

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгарія НПЗ ЛУКОЙЛ-Украина
Новини
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа