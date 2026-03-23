ВСУ получат "Джедая": новый дрон будет охотиться на "Шахеды"
Минобороны допустило к использованию новый украинский дрон-перехватчик JEDI Shahed Hunter, который способен автоматически находить и уничтожать вражеские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Аппарат получает данные с радиолокационных станций в автоматическом режиме и самостоятельно наводится на цель.
Дрон способен уничтожать ударные беспилотники типа Shahed, "Герань" и "Гербера", а также перехватывать разведывательные аппараты, в том числе Zala и Supercam.
Его скорость превышает 350 км/ч, а высота полета достигает до 6 км. Дрон несет боевую часть массой около 500 граммов.
JEDI имеет вертикальный взлет, весит около 4 кг и оснащен дневной и тепловизионной камерами, что позволяет работать круглосуточно.
Один аппарат способен прикрывать участок неба радиусом до 40 км.
"Напомним, защита неба является приоритетом Плана войны Украины. Цель - идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов", - отметили в Минобороны.
Напомним, в январе в Киеве презентовали другой дрон-перехватчик - Octopus, разработанный в Вооруженных силах Украины.
Аппарат оснащен системой управления на основе искусственного интеллекта и предназначен для противодействия беспилотникам типа Shahed.
В Минобороны отмечали, что эффективность этого дрона уже подтверждена в бою.