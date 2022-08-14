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Подоляк про заборону віз для громадян РФ: перший крок до російського бунту

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Неділя 14 серпня 2022 11:47
Подоляк про заборону віз для громадян РФ: перший крок до російського бунту Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Півроку війни Росії проти України показали, що росіян не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста і ядерний шантаж. Однак втрата віз може стати першим кроком до російського бунту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Пів року війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок ... до російського бунту", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав країни ввести заборону в'їзду для всіх росіян в країни Заходу, пояснивши, що це допоможе змусити росіян зрозуміти, що вони причетні до війни РФ проти України.

Після чого таку ініціативу підтримали в Естонії, Чехії та Латвії.

Незабаром глава МЗС Чехії повідомив, що запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня.

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