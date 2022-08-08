Зеленський закликав Захід закрити кордони для всіх росіян
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що заборона в'їзду для всіх росіян до країн Заходу може перешкодити Російській Федерації "приєднати" українські території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для The Washington Post.
За його словами, закриття кордонів - це важливі санкції, оскільки "росіяни захоплюють чужу землю, тому мають жити в своєму світі, поки не змінять свою філософію". При цьому він підкреслює, що це має стосуватися і тих росіян, які вже знаходяться в західних країнах.
"Які б не були росіяни... змусьте їх повернутися до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "Ця війна не має до нас ніякого відношення. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?". Можливо. Але населення обрало цей уряд і не бореться з ним, не сперечається з ним, не кричить на нього", - зазначив Зеленський.
Він також підкреслив, що виходить, що росіянам потрібна ізоляція.
"Ви говорите всьому світу, що він має жити за вашими правилами. Тоді йдіть і живіть там. Це єдиний спосіб вплинути на Путіна", - додав президент.
Нагадаємо, раніше естонський МЗС запропонував включити в наступний пакет європейських санкцій проти Росії заборону на видачу віз.
Але в Брюсселі стверджують, що повна заборона щодо всіх росіян суперечитиме політиці ЄС.
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