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Зеленський закликав Захід закрити кордони для всіх росіян

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Київ, Понеділок 08 серпня 2022 22:43
Зеленський закликав Захід закрити кордони для всіх росіян Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що заборона в'їзду для всіх росіян до країн Заходу може перешкодити Російській Федерації "приєднати" українські території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для The Washington Post.

За його словами, закриття кордонів - це важливі санкції, оскільки "росіяни захоплюють чужу землю, тому мають жити в своєму світі, поки не змінять свою філософію". При цьому він підкреслює, що це має стосуватися і тих росіян, які вже знаходяться в західних країнах.

"Які б не були росіяни... змусьте їх повернутися до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "Ця війна не має до нас ніякого відношення. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?". Можливо. Але населення обрало цей уряд і не бореться з ним, не сперечається з ним, не кричить на нього", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що виходить, що росіянам потрібна ізоляція.

"Ви говорите всьому світу, що він має жити за вашими правилами. Тоді йдіть і живіть там. Це єдиний спосіб вплинути на Путіна", - додав президент.

Нагадаємо, раніше естонський МЗС запропонував включити в наступний пакет європейських санкцій проти Росії заборону на видачу віз.

Але в Брюсселі стверджують, що повна заборона щодо всіх росіян суперечитиме політиці ЄС.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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