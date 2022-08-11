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Війна Путіна, а не росіян: Шольц проти заборони в'їзду громадян Росії до ЄС

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Четвер 11 серпня 2022 15:04
Війна Путіна, а не росіян: Шольц проти заборони в'їзду громадян Росії до ЄС Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти ідеї загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, оскільки події в Україні, є нібито "війною Путіна".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Der Tagesspiegel.

"Це війна Путіна. І тому мені важко з цією ідеєю", - заявив Шольц.

Канцлер зауважив, що ЄС вже прийняв рішення щодо персональних санкцій проти людей з центру ухвалення рішень у Москві.

"Ми будемо продовжувати це", - додав Шольц.

За словами канцлера, він не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти усіх громадян Росії, оскільки це нібито послабить ефективність санкцій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Естонія заборонила в'їзд в країну громадянам Росії з діючими шенгенськими візами. Заборону на видачу віз в ЄС росіянам також підтримала й Латвія.

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