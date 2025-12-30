Без визитов в ТЦК: в "Резерв+" запустили тестирование онлайн-постановки на воинский учет

Министерство обороны Украины начало тестирование онлайн-постановки на воинский учет в приложении "Резерв+". Часть граждан сможет стать на учет дистанционно - без визитов в ТЦК и бумажных процедур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Кто может принять участие в тестировании

К тестированию приглашают мужчин, которые еще не состоят на воинском учете, если им:

в 2026 году исполняется 17 лет,

от 25 до 59 лет на момент подачи заявки.

Мужчины 18-24 лет пока не привлечены к тестированию.

Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна - им нужно обращаться в ТЦК и СП лично.

Как это работает

Для того, чтобы принять участие в тестировании нужно:

заполнить форму для участия в тестировании;

дождаться электронного письма с приглашением;

установить или обновить приложение "Резерв+";

следовать инструкциям в приложении и подать заявку;

получить подтверждение и документ "Резерв ID".

В Минобороны отмечают, что онлайн-постановка на учет должна: