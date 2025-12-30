Без визитов в ТЦК: в "Резерв+" запустили тестирование онлайн-постановки на воинский учет
Министерство обороны Украины начало тестирование онлайн-постановки на воинский учет в приложении "Резерв+". Часть граждан сможет стать на учет дистанционно - без визитов в ТЦК и бумажных процедур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Кто может принять участие в тестировании
К тестированию приглашают мужчин, которые еще не состоят на воинском учете, если им:
- в 2026 году исполняется 17 лет,
- от 25 до 59 лет на момент подачи заявки.
Мужчины 18-24 лет пока не привлечены к тестированию.
Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна - им нужно обращаться в ТЦК и СП лично.
Как это работает
Для того, чтобы принять участие в тестировании нужно:
- заполнить форму для участия в тестировании;
- дождаться электронного письма с приглашением;
- установить или обновить приложение "Резерв+";
- следовать инструкциям в приложении и подать заявку;
- получить подтверждение и документ "Резерв ID".
В Минобороны отмечают, что онлайн-постановка на учет должна:
- уменьшить бюрократию,
- снять нагрузку с ТЦК и СП,
- упростить процедуру для граждан.
Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске экспериментального проекта автоматической постановки граждан на воинский учет, который должен сократить бюрократию и уменьшить нагрузку на ТЦК. Автоматически на учет будут брать мужчин 18-60 лет, в том числе тех, кто находится за границей, без посещения ТЦК и прохождения ВВК.
Также мы писали, что юноши, которым исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет с 1 января по 31 июля - сделать это можно онлайн через приложение "Резерв+" или лично в ТЦК и СП, и такая процедура не означает призыв на службу.