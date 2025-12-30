ua en ru
Без визитов в ТЦК: в "Резерв+" запустили тестирование онлайн-постановки на воинский учет

Вторник 30 декабря 2025 16:55
Без визитов в ТЦК: в "Резерв+" запустили тестирование онлайн-постановки на воинский учет
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство обороны Украины начало тестирование онлайн-постановки на воинский учет в приложении "Резерв+". Часть граждан сможет стать на учет дистанционно - без визитов в ТЦК и бумажных процедур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Кто может принять участие в тестировании

К тестированию приглашают мужчин, которые еще не состоят на воинском учете, если им:

  • в 2026 году исполняется 17 лет,
  • от 25 до 59 лет на момент подачи заявки.

Мужчины 18-24 лет пока не привлечены к тестированию.

Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна - им нужно обращаться в ТЦК и СП лично.

Как это работает

Для того, чтобы принять участие в тестировании нужно:

  • заполнить форму для участия в тестировании;
  • дождаться электронного письма с приглашением;
  • установить или обновить приложение "Резерв+";
  • следовать инструкциям в приложении и подать заявку;
  • получить подтверждение и документ "Резерв ID".

В Минобороны отмечают, что онлайн-постановка на учет должна:

  • уменьшить бюрократию,
  • снять нагрузку с ТЦК и СП,
  • упростить процедуру для граждан.

Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске экспериментального проекта автоматической постановки граждан на воинский учет, который должен сократить бюрократию и уменьшить нагрузку на ТЦК. Автоматически на учет будут брать мужчин 18-60 лет, в том числе тех, кто находится за границей, без посещения ТЦК и прохождения ВВК.

Также мы писали, что юноши, которым исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет с 1 января по 31 июля - сделать это можно онлайн через приложение "Резерв+" или лично в ТЦК и СП, и такая процедура не означает призыв на службу.

