Военный учет для 17-летних: в ТЦК объяснили, когда и как становиться в 2026 году

Ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым исполняется 17 лет, обязаны стать на военный учет призывников. Это обязательная процедура, которая не означает автоматический призыв на службу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черниговского областного ТЦК и СП в Facebook .

Как стать на военный учет

Стать на учет можно двумя способами - онлайн или лично.

Онлайн через приложение "Резерв+" - для этого нужно пройти электронную идентификацию с помощью "Дія.Підпису" или BankID и обновить персональные данные. Такой способ не требует посещения территориального центра комплектования и является самым быстрым.

Лично в ТЦК и СП - в случае личного обращения необходимо явиться в территориальный центр комплектования с пакетом документов.

Означает ли учет призыв

Постановка на военный учет не является призывом на военную службу. Речь идет об официальной регистрации, которая нужна государству для ведения военного учета и планирования.

Кто не подлежит учету

Военный учет не проводится в отношении лиц, которые:

отбывают наказание в местах лишения свободы;

находятся под принудительными мерами медицинского характера.

Уважительные причины неявки

К уважительным причинам неявки на военный учет относятся:

болезнь или пребывание на стационарном лечении;

последствия стихийного бедствия (пожар, наводнение, буря и т.д.);

проживание или пребывание на временно оккупированной территории;

пребывание в зоне боевых действий;

другие обстоятельства, подтвержденные документально (в частности уход за тяжелобольным родственником).

Какие документы нужны для ТЦК

Для личного визита в ТЦК и СП необходимо иметь: