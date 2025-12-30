Без візитів до ТЦК: у "Резерв+" запустили тестування онлайн-постановки на військовий облік
Міністерство оборони України розпочало тестування онлайн-постановки на військовий облік у застосунку "Резерв+". Частина громадян зможе стати на облік дистанційно - без візитів до ТЦК та паперових процедур.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
Хто може взяти участь у тестуванні
До тестування запрошують чоловіків, які ще не перебувають на військовому обліку, якщо їм:
- у 2026 році виповнюється 17 років,
- від 25 до 59 років на момент подання заявки.
Чоловіки 18-24 років наразі не залучені до тестування.
Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка поки недоступна - їм потрібно звертатися до ТЦК та СП особисто.
Як це працює
Для того, щоб взяти участь у тестуванні потрібно:
- заповнити форму для участі в тестуванні;
- дочекатися електронного листа із запрошенням;
- установити або оновити застосунок "Резерв+";
- дотримуватися інструкцій у застосунку та подати заявку;
- отримати підтвердження і документ "Резерв ID".
У Міноборони зазначають, що онлайн-постановка на облік має:
- зменшити бюрократію,
- зняти навантаження з ТЦК та СП,
- спростити процедуру для громадян.
Раніше РБК-Україна розповідало про запуск експериментального проєкту автоматичного взяття громадян на військовий облік, який має скоротити бюрократію та зменшити навантаження на ТЦК. Автоматично на облік братимуть чоловіків 18-60 років, зокрема тих, хто перебуває за кордоном, без відвідування ТЦК і проходження ВЛК.
Також ми писали, що юнаки, яким виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік з 1 січня по 31 липня - зробити це можна онлайн через застосунок "Резерв+" або особисто у ТЦК та СП, і така процедура не означає призов на службу.