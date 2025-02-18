Визиты Зеленского в Турцию и ОАЭ, и новая помощь от Германии: новости за 17 февраля

Германия передала Украине новую партию военной помощи. А президент Владимир Зеленский побывал в ОАЭ и Турции с официальными визитами.
Более подробно о том, что произошло в понедельник 17 февраля - в материале РБК-Украина.
Как пишет Reuters, государственный секретарь США Марко Рубио, который разговаривал по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, встретится с российскими официальными лицами в Саудовской Аравии вместе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Волцом и спецпредставителем Белого дома по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Но пока не понятно, с кем именно из России они встретятся.
Переговоры 18 февраля станут одними из первых личных обсуждений на высоком уровне между официальными лицами РФ и США за последние годы и должны предшествовать встрече президентов стран.
Крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) на территории России "Кропоткинская" выведена из строя после ударов дронов, об этом сообщили в самой компании.
Согласно сообщению, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, кроме взрывчатки, металлическими поражающими элементами.
О своей встрече с президентом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби украинский лидер сообщил в соцсетях и опубликовал видео.
Также между Украиной и ОАЭ было подписано важное экономическое соглашение. Документ максимально либерализует доступ к рынку ОАЭ для почти всех украинских товаров. Украинским компаниям будет проще продавать свои продукты в ОАЭ, отметил президент.
По данным издания, американские чиновники предлагают вариант миротворческой миссии, в состав которой входили бы неевропейские страны, в частности Бразилия или Китай. Эти силы могли бы располагаться вдоль будущей линии прекращения огня. Она должна выполнять роль буферной зоны.
Сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы заявил европейским союзникам, что только европейский контингент будет менее эффективным в сдерживании России от новых атак.
У президента Украины спросили, что он думает о встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с главой МИД Китая Ван И. На это президент ответил, что Китай важно привлекать для давления на Путина для завершения войны.
"Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая. Думаю, это в основном благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы... Поэтому я считаю, что это важная встреча, и за этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне", - отметил Зеленский.
Как отметил президент, Украина заинтересована в том, чтобы подписать соглашение об ископаемых со Штатами. Впрочем, пока документ не содержит никаких гарантий безопасности.
"Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США. Я также говорил об этом президенту Трампу: Украина хочет подписать соглашение. Но когда мы перешли к деталям, оказалось, что пока оно не содержит гарантий безопасности. А это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме", - рассказал Зеленский.
В понедельник, 17 февраля, в сети появилось видео с детьми якобы из одной из школ Киева. На кадрах дети выступают на сцене, вероятно, выступление предназначено дню влюбленных.
На видео видно подростков к которым выходит парень, одетый в военную форму с надписью "ТЦК". Один из других, кто был на сцене "ударил" парня в военной форме.
"Видео, на котором ученики киевской школы разыгрывают сценку, в которой демонстрируют откровенное пренебрежение к "военному", является позорным и недопустимым на третьем году полномасштабного вторжения и 11-м году войны", - написал глава МОН Оксен Лисовой.
Президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию вместе с первой леди Еленой Зеленской.
"Вопрос обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопрос продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди", - написал он.
Германия передала Украине новую партию военной помощи. В частности, речь идет о ракетах для систем ПВО IRIS-T и артиллерийских установках Zuzana 2.
Согласно данным немецкого правительства, Украина в рамках военной помощи от Германии получила:
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