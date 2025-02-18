Визиты Зеленского в Турцию и ОАЭ, и новая помощь от Германии: новости за 17 февраля

Война России против Украины: последние новости

РФ в очередной раз атаковала Украину дронами. В Харькове трое пострадавших, в Запорожье вспыхнули пожары, а часть Херсона частично осталась без света.

На Чернобыльской АЭС зафиксировано три очага тления, ликвидацией которых занимаются группы верхолазов.

Швеция не исключает направления войск в Украину в составе любой послевоенной миротворческой миссии.

Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями Москвы

Как пишет Reuters, государственный секретарь США Марко Рубио, который разговаривал по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, встретится с российскими официальными лицами в Саудовской Аравии вместе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Волцом и спецпредставителем Белого дома по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Но пока не понятно, с кем именно из России они встретятся.

Переговоры 18 февраля станут одними из первых личных обсуждений на высоком уровне между официальными лицами РФ и США за последние годы и должны предшествовать встрече президентов стран.

Удар дронов вывел из строя крупнейшую нефтеперекачивающую станцию на Кубани

Крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) на территории России "Кропоткинская" выведена из строя после ударов дронов, об этом сообщили в самой компании.

Согласно сообщению, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, кроме взрывчатки, металлическими поражающими элементами.

Зеленский обсудил с президентом ОАЭ возвращение украинцев из российского плена

О своей встрече с президентом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби украинский лидер сообщил в соцсетях и опубликовал видео.

Также между Украиной и ОАЭ было подписано важное экономическое соглашение. Документ максимально либерализует доступ к рынку ОАЭ для почти всех украинских товаров. Украинским компаниям будет проще продавать свои продукты в ОАЭ, отметил президент.

В США предлагают отправить в Украину миротворцев из Бразилии и Китая, - The Economist

По данным издания, американские чиновники предлагают вариант миротворческой миссии, в состав которой входили бы неевропейские страны, в частности Бразилия или Китай. Эти силы могли бы располагаться вдоль будущей линии прекращения огня. Она должна выполнять роль буферной зоны.

Сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы заявил европейским союзникам, что только европейский контингент будет менее эффективным в сдерживании России от новых атак.

Впервые видим заинтересованность Китая в завершении войны, - Зеленский

У президента Украины спросили, что он думает о встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с главой МИД Китая Ван И. На это президент ответил, что Китай важно привлекать для давления на Путина для завершения войны.

"Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая. Думаю, это в основном благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы... Поэтому я считаю, что это важная встреча, и за этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне", - отметил Зеленский.

Зеленский назвал условие подписания соглашения об ископаемых с США

Как отметил президент, Украина заинтересована в том, чтобы подписать соглашение об ископаемых со Штатами. Впрочем, пока документ не содержит никаких гарантий безопасности.

"Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США. Я также говорил об этом президенту Трампу: Украина хочет подписать соглашение. Но когда мы перешли к деталям, оказалось, что пока оно не содержит гарантий безопасности. А это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме", - рассказал Зеленский.

В Киеве школьники попали в скандал из-за пренебрежения к ТЦК: в МОН отреагировали

В понедельник, 17 февраля, в сети появилось видео с детьми якобы из одной из школ Киева. На кадрах дети выступают на сцене, вероятно, выступление предназначено дню влюбленных.

На видео видно подростков к которым выходит парень, одетый в военную форму с надписью "ТЦК". Один из других, кто был на сцене "ударил" парня в военной форме.

"Видео, на котором ученики киевской школы разыгрывают сценку, в которой демонстрируют откровенное пренебрежение к "военному", является позорным и недопустимым на третьем году полномасштабного вторжения и 11-м году войны", - написал глава МОН Оксен Лисовой.

Зеленский прибыл в Турцию и назвал планы на визит

Президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию вместе с первой леди Еленой Зеленской.

"Вопрос обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопрос продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди", - написал он.

Ракеты для IRIS-T, артиллерия и не только. Германия передала Украине пакет помощи

Германия передала Украине новую партию военной помощи. В частности, речь идет о ракетах для систем ПВО IRIS-T и артиллерийских установках Zuzana 2.

Согласно данным немецкого правительства, Украина в рамках военной помощи от Германии получила: