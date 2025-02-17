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Ракеты для IRIS-T, артиллерия и не только. Германия передала Украине пакет помощи

Понедельник 17 февраля 2025 19:05
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Ракеты для IRIS-T, артиллерия и не только. Германия передала Украине пакет помощи Иллюстративное фото: Украине передали снаряды для IRIS-T (Воздушные силы ВСУ)
Автор: Иван Носальский

Германия передала Украине новую партию военной помощи. В частности, речь о ракетах для систем ПВО IRIS-T и артиллерийских установках Zuzana 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Согласно данным немецкого правительства, Украина в рамках военной помощи от Германии получила:

  • 56 машин MRAP;
  • боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;
  • боеприпасы для боевых машин пехоты Marder;
  • 41 000 боеприпасов для ЗРК Gepard (из запасов бундесвера и промышленности);
  • ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM;
  • ракеты для систем ПВО IRIS-T SLS;
  • 4 колесные самоходные гаубицы Zuzana 2 (;
  • 50 000 155-мм снарядов (из запасов бундесвера и промышленности);
  • 2 000 снарядов 122-мм калибра ;
  • 300 ударных беспилотников HF-1;
  • 51 разведывательный беспилотник VECTOR с запасными частями;
  • 245 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
  • 29 разведывательных беспилотников SONGBIRD;
  • 14 разведывательных беспилотников HORNET XR;
  • 2 противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;
  • 16 минных плугов;
  • 645 лазерных дальномеров;
  • 8 пограничных машин;
  • 74 000 патронов 40 мм;
  • 100 пулеметов MG5;
  • 2 915 штурмовых винтовок HK 416;
  • 900 штурмовых винтовок MK 556;
  • 64 высокоточные винтовки HLR 338 с боекомплектом;
  • 220 винтовок CR 308;
  • 73 автомата АК-47;
  • более 60 миллионов патронов к огнестрельному оружию (из запасов бундесвера и промышленности);
  • 27 800 шерстяных одеял;
  • 766 спальных мешков;
  • 37 200 жгутов.

Помощь Украине от Германии

Напомним, с начала полномасштабной войны Германия выделила на помощь Украине самое большое количество средств среди всех стран Европы.

В частности, Германия предоставила украинским воинам критически необходимые системы противовоздушной обороны Patriot, которые могут уничтожать вражеские баллистические ракеты.

При этом сегодня, 17 февраля, в Минобороны Германии заявили, что "не будут уклоняться" от отправки миротворцев в Украину после того, как для этого "согласуют необходимые рамки".

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