Ракеты для IRIS-T, артиллерия и не только. Германия передала Украине пакет помощи
Германия передала Украине новую партию военной помощи. В частности, речь о ракетах для систем ПВО IRIS-T и артиллерийских установках Zuzana 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Согласно данным немецкого правительства, Украина в рамках военной помощи от Германии получила:
- 56 машин MRAP;
- боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;
- боеприпасы для боевых машин пехоты Marder;
- 41 000 боеприпасов для ЗРК Gepard (из запасов бундесвера и промышленности);
- ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM;
- ракеты для систем ПВО IRIS-T SLS;
- 4 колесные самоходные гаубицы Zuzana 2 (;
- 50 000 155-мм снарядов (из запасов бундесвера и промышленности);
- 2 000 снарядов 122-мм калибра ;
- 300 ударных беспилотников HF-1;
- 51 разведывательный беспилотник VECTOR с запасными частями;
- 245 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
- 29 разведывательных беспилотников SONGBIRD;
- 14 разведывательных беспилотников HORNET XR;
- 2 противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;
- 16 минных плугов;
- 645 лазерных дальномеров;
- 8 пограничных машин;
- 74 000 патронов 40 мм;
- 100 пулеметов MG5;
- 2 915 штурмовых винтовок HK 416;
- 900 штурмовых винтовок MK 556;
- 64 высокоточные винтовки HLR 338 с боекомплектом;
- 220 винтовок CR 308;
- 73 автомата АК-47;
- более 60 миллионов патронов к огнестрельному оружию (из запасов бундесвера и промышленности);
- 27 800 шерстяных одеял;
- 766 спальных мешков;
- 37 200 жгутов.
Помощь Украине от Германии
Напомним, с начала полномасштабной войны Германия выделила на помощь Украине самое большое количество средств среди всех стран Европы.
В частности, Германия предоставила украинским воинам критически необходимые системы противовоздушной обороны Patriot, которые могут уничтожать вражеские баллистические ракеты.
При этом сегодня, 17 февраля, в Минобороны Германии заявили, что "не будут уклоняться" от отправки миротворцев в Украину после того, как для этого "согласуют необходимые рамки".
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