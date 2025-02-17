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Удар дронов вывел из строя крупнейшую нефтеперекачивающую станцию на Кубани

Россия, Понедельник 17 февраля 2025 10:31
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Удар дронов вывел из строя крупнейшую нефтеперекачивающую станцию на Кубани Фото: Дроны вывели из строя нефтеперекачивающую станцию на России (Facebook Генштаба ВСУ)
Автор: Александр Белоус

Крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) на территории России "Кропоткинская" выведена из строя после ударов дронов. Пострадавших среди персонала НПС не имеется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КТК.

Согласно сообщению, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

"В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС", - говорится в сообщении.

Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства КТК.

НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории Российской Федерации.

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) - международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км.

В нефтепровод поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируется до морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.

Напомним, Украина атакует нефтяную инфраструктуру России с целью снизить военный потенциал агрессора. В частности, на прошлой неделе в Тверской области (РФ) в результате атаки с применением беспилотников была поражена нефтеперекачивающая станция "Андреаполь", которую считают одной из опорных точек Балтийской трубопроводной системы-2.

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