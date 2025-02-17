На саркофаге ЧАЭС обнаружили еще три очага тления, их ликвидируют верхолазы

На Чернобыльской атомной станции снова начались мероприятия по ликвидации последствий недавнего дронового удара. Там были обнаружены новые очаги тления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в Facebook.

"Возобновлены работы по ликвидации возгорания: зафиксировано три очага тления. Там работают две группы верхолазов, по четыре человека, третья группа закрепляется для частичного вскрытия конструкций укрытия и тушения очагов тления", - сказано в сообщении.

Сейчас проложены рабочие линии на пять стволов, а ситуацию мониторят с помощью дронов с тепловизором. Был привлечен 91 человек от ГСЧС и 18 единиц техники.

Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и в целом на ГСП ЧАЭС, не зафиксировано. Выхода радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружено.

В то же время в ГСЧС показали новые фото и видео с ЧАЭС.

"Сейчас три группы верхолазов осуществляют частичное вскрытие конструкций укрытия и тушение 3 очагов тления утеплителя кровли", - говорится в сообщении.

Атака дрона на ЧАЭС

В пятницу, 14 февраля, российская армия нанесла дроновой удар по саркофагу на ЧАЭС. Известно, что дрон был оснащен фугасной боевой частью и летел на высоте 85 метров, из-за чего его не зафиксировали радары.

По данным Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, последствия атаки могли бы быть катастрофическими, если бы беспилотник попал 15 метров в сторону от места поражения.

Ранее сообщалось, что на ЧАЭС были приостановлены работы по тушению пожара. Там продолжается мониторинг ситуации с помощью беспилотника.

Также сообщалось, что в результате атаки вражеского беспилотника, которая произошла 14 февраля, часть оборудования нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской атомной электростанции остается обесточенной.