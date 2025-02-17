Зеленский прибыл в Турцию и назвал планы на визит

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 февраля, прибыл в Турцию. Там он встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Как отметил Зеленский, он прилетел в Турцию вместе с первой леди Еленой Зеленской. Президент подчеркнул, что он первой леди планирует провести встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган. "Вопросы обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопросы продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди", - добавил Зеленский.